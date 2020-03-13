Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı saran koronavirüse karşı tüm dünyada aşı ve tedavi yöntemi AR-GE çalışmaları yapılıyor. Peki, koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!

13.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:31
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!

2020'nin ilk günlerinden bu yana tüm dünyanın ana gündem maddesi olan koronavirüs 5 binden fazla can aldı. Bilim insanalrı ölümcül salgına dur demek için önlemler almaya çalışırken aşı ve tedaviler konusunda büyük adımlar atıldı. Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!

ÇİN

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Yang Yun, insanlar üzerinde büyük paniğe neden olan koronavirüsün aşısının bulunduğunu belirterek "Şu an en ileriye gitmiş aşı hayvanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Diğer aşılar da onu takip ederek ilerletiliyor. Nisan ayında klinik testlere geçilebilir insanlar üzerinde. En umutlu takvim şu an için Nisan" dedi.

ABD

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından fonlanan Kanada merkezli şirket Medicago, Covid-19 aşısını geliştirdiklerini ve Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) onayını almaları halinde ayda 10 milyon aşıyı üretmeye başlayabileceklerini duyurdu.

Koronavirüsün genetik sekansını elde eder etmez 20 gün içinde aşıyı geliştirdiklerini söyleyen Medicago CEOsu Bruce Clark genetik kodun özel bir yöntem ile elde edildiğini ve bu yöntemin de FDA tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Clark bürokratik engeller ortadan kaldırılırsa aşının Kasım ayında hazır olacağını açıkladı.

İSRAİL

Haaretz gazetesi, İsrail'in koronavirüs için bir aşı geliştirdiğini ve birkaç güne açıklayacağını duyurdu. Aşının bir dizi deney ve testten geçtikten sonra kullanılabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE

Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç; RD GLOBAL/INVAMED tarafından COVID-19 isimli koronavirüsüne karşı Türk laboratuvarlarında geliştirilen ve şu ana kadar yapılan denemelerde diğer virüs ve bakterilere karşı olumlu sonuçları elde edilen "Türk Işın Tedavisini" kamuoyuna duyurdu.

Dinç, yaptığı açıklamada; COVID-19 benzeri viral ve mikrobiyal enfeksiyonlarda kan ve vücut boşluklarına yerleşen zararlı organizmaların genellikle antibiyotikler ve anti-viral ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldığını ancak yeni geliştirilen sistemin bir kateter yardımı ile damar yoluna yerleştirilen ultraviyole ışığın özellikle kanda bulunan enfeksiyonları temizlemek için kullanılması ile gerçekleştirildiğini belirterek bu şekilde hem damar yolları hem de akciğer içerisine uygulanabilen ultraviyole ışığın, Influenza A ve B virüslerini tamamen yok ettiği, "bacillus stearothermophilus" bakterisine yapılan uygulamada ise bu bakterilerin 2-3 saniye arası bir sürede tamamen imhasını sağladığı bu sayede hastaların kısa zamanda hastalıktan kurtulabileceğini ifade etti.

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Osman DEMİR
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