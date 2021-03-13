Koronavirüs aşılarının ölüme yol açtığı iddiası

Dünya genelinde koronavirüs aşılarının güvenilirliği sorgulanmaya devam ederken, aşı olan bazı kişilerin hayatını kaybetmesi, bu aşıların ölüme yol açtığı iddialarını gündeme taşımıştı. Tartışmalara son noktayı koyan Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısından dolayı hiç kimsenin ölmediğini açıkladı.

Pandemi sürecinde kısa bir süre içerisinde geliştirilen ve kullanımına başlanan koronavirüs aşılarının güvenilirliğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Dünya genelinde aşı olan kişilerden bazılarının hayatını kaybetmesi, bu ölümlerin aşı kaynaklı olduğu iddiasını gündeme getirdi. İddialarla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, bu zamana kadar aşı kaynaklı herhangi bir ölümün yaşanmadığını belirtti.

''ASTRAZENECA AŞISI ASKIYA ALINDI''

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

"AŞI DAĞITIMI UZADIKÇA İNSANLAR ÖLMEYE DEVAM EDECEK"

Dünya çapında 335 milyondan fazla Kovid-19 aşısının uygulandığını belirten Ghebreyesus, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini, bununla beraber virüs nedeniyle en az 2,6 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi. Ghebreyesus, "Aşıların olabildiğince hızlı ve eşit bir şekilde dağıtılması uzadıkça daha fazla insan ölmeye devam edecek." uyarısında bulundu.