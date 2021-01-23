Koronavirüs aşılarının başarısı, kanser ve HIV aşısı için umut oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Koronavirüs aşılarının başarısı, kanser ve HIV aşısı için umut oldu

23.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:37
Koronavirüs aşılarının başarısı, kanser ve HIV aşısı için umut oldu

Koronavirüs aşı geliştirme çalışmalarının sonucu ortaya çıkan yeni bir bilimsel teknik, HIV ve kanser aşısı üretiminde kullanılabilecek.

Koronavirüs aşı geliştirme çalışmalarının sonucu ortaya çıkan yeni bir bilimsel teknik, HIV ve kanser aşısı üretiminde kullanılabilecek.  'mRNA' teknolojisinin koronavirüs aşılarında başarı sağlaması sebebiyle bilim insanları, HIV ve kanser aşısı üretmek için bu tekniğin umut vaat ettiğini açıkladı.

Koronavirüs aşılarının üretiminde kullanılan mRNA tekniğinin başarısı, ilaç şirketlerine bir dizi başka hastalıkla mücadelede mRNA tekniğini kullanma konusunda ilham verdi ve Moderna bu ayın başlarında üç yeni aşı projesi duyurdu.

İKİ HIV AŞISI ÇALIŞMALARI BAŞLADIModerna CEO'su Stéphane Bancel basına yaptığı açıklamada, "mRNA bazlı aşımızın COVID-19'u önleyebileceğini göstermiş olsak bile, bu bizi profilaktik aşı yöntemimiz dahilinde daha iddialı geliştirme programları yürütmeye teşvik etti" dedi.Moderna yaptığı açıklamada iki HIV aşı adayı dahil mRNA tekniği kullanılacak yeni aşı projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ölümcül hastalıklara karşı aşı çalışmalarında mRNA'nın kullanılması, geçen yıl ümit verici sonuçlar veren maymunlar kullanılarak yapılan bir denemeyle, AIDS'e neden olan virüs için etkili bir aşının üretilebileceğine dair yeni bir umut sundu.GELENEKSEL AŞI TEKNİĞİGeleneksel aşılar, virüsü öldürmek için ya virüsün kendisini öldürür ya da virüste bulunan protein parçalarını kullanır, ya da virüsü değiştirir. Böylece aşılar, vücudun bağışıklık sistemini virüsü öldürmek için eğitir.  KORONAVİRÜS AŞISI TEKNİĞİKoronavirüs aşısı gibi yeni mRNA tekniği ile üretilen aşılar, vücudu, gerçek virüsleri kullanmadan hücreleri enfekte etmek için kullandığı virüs proteinini üretmeye teşvik eder. İnsan vücudu, kendi içinde ürettiği bu virüs proteini ile hastalığı tanır ve bağışıklık sistemini geliştirmeye başlar. 

Moderna, hastalara özel olarak hazırlanmış kişiselleştirilmiş bir Melanoma aşısı dahil olmak üzere klinik denemelerde birden fazla kanser aşısına sahip. BioNTech ise ayrıca yeni deneysel kanser tedavileri geliştirmek için mRNA platformunu kullanıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Özdemir Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Josef De Souza Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tokat Hakaret Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs aşılarının başarısı, kanser ve HIV aşısı için umut oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 13:51:26. #1.14#
title