Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşısı nerelerde yapılır? Koronavirüs aşısı ilk kimlere uygulanacak?

Koronavirüs aşısı ile ilgili son gelişmeler! Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşısı nerelerde yapılır? Koronavirüs aşısı ilk kimlere uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı tarihi ve içerikleri hakkında bilgi verdi. Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşısı nerelerde yapılır? Koronavirüs aşısı ilk kimlere uygulanacak?

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.

KORONAVİRÜS AŞISI İLK KİMLERE UYGULANACAK?

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

KORONAVİRÜS AŞISI NERELERDE YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 27 bin Aile Sağlık Merkezi süreçte etkin ve hızlı rol oynayacak. Kamu hastaneleri ile özel hastaneler de devreye girecek. Hastaneler 16.00'dan sonra randevu sistemi ile aşı yapacak. Günde en az 1 milyon 100 bin kişinin aşılanması planlanıyor. Poliklinik ortamında gece 23.00'e, 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapılacak.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.