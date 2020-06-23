Koronavirüs, Aşı Olmadan Etkisiz Hale Getirilebilir: Bilim İnsanları Açıkladı Koronavirüs aşısının bulunmasına çok yakın olduğumuz şu günlerde, ilginç açıklamalar ardı ardına geliyor.

Koronavirüs aşısının bulunmasına çok yakın olduğumuz şu günlerde, ilginç açıklamalar ardı ardına geliyor. 471 bin 306 kişinin hayatını kaybettiği bu salgın ile ilgili umut verici açıklamalar yapıldı. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Dünya genelinde herkes bu salgını engellemek için aşı faaliyetlerini devam ettiriyor. Büyük bir çoğunluk bu yılın Ekim aylarında aşının dünyaya yayılacağı konusunda hemfikir. Hatta Türkiye'de de son derece olumlu aşı çalışmaları yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Bunlar devam ederken İtalyan bir profesör aşıya gerek kalmadan virüsün yok olacağını iddia etti.

Koronavirüs mutasyonları hastalığı zayıflattı

İtalya'nın Cenova kentindeki San Martino Genel Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Profesör Bassetti, virüsü yok etmek için aşıya artık ihtiyaç kalmadığını ifade etti. Ona göre birçok detay virüs ile mücadeledelemizi ciddi miktarda güçlendirdi.

Yaptığı açıklamalarda; sosyal mesafeye uyulmasının ve virüsün mutasyon geçirmesinin hastalığın zayıflamasına yol açtığını söyledi. Ona göre virüsün geçirdiği mutasyonlarla akciğer daha az zarar görüyor ve böylece ölüm riski azalıyor. Şimdilerde 90 yaşındaki hastaların bile bir tedavi almadan yataktan doğrulabildiğini ifade etti. Ayrıca Koronavirüs insan bedeninde ölüm riski doğurmadan yaşayabiliyor.

Hem sosyal mesafe ve toplumdaki diğer kuralların düzenlenmesi hem de virüsün mutasyonlara açık olması muhtemelen ilerleyen yıllarda öldürücülüğünü daha fazla düşürecek. İtalya'da şu anda koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 34 civarında. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 127'ye geriledi.