Koronavirüs araştırması: "Halk bilgili, endişe düzeyi düşük, Sağlık Bakanı başarılı" Koronavirüs gündem araştırması, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) küresel salgın olarak sınıflandırdığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) konusunda Türkiye'de halkın yeterince bilgi sahibi olduğunu ancak buna kıyasla endişe düzeyinin düşük olduğunu ortaya koydu.

Koronavirüs gündem araştırması, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) küresel salgın olarak sınıflandırdığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) konusunda Türkiye'de halkın yeterince bilgi sahibi olduğunu ancak buna kıyasla endişe düzeyinin düşük olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların büyük çoğunluğu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın performansından memnun.



İstanbul merkezli danışmanlık firması StratejiCo. adına ERA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yürütülen araştırma, halkın koronavirüs hakkındaki bilgi düzeyi ve davranışlarını anlamak amacıyla gerçekleştirildi. Toplam 12 ilde, 18 yaş üstü 408 kişinin katılımıyla, 12-14 Mart 2020 tarih aralığında gerçekleştirilen saha çalışmasından elde edilen verilere göre katılımcıların yüzde 65'lik kısmı koronavirüs konusunda bilgili ya da çok bilgili olduğunu ifade etti. Buna karşın koronavirüs nedeniyle endişeli olduğunu söyleyen katılımcıların oranı yüzde 37 oldu. Salgın konusunda endişe duymayan katılımcıların oranı ise yüzde 44 olarak gerçekleşti.



Sağlık Bakanı'na güven tam



Katılımcıların koronavirüs hakkında en güvendiği bilgi kaynağı tercihinde ise ilk sırayı yüzde 60'lık oranla televizyon aldı. Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı yüzde 38 ile en güvenilen ikinci bilgi kaynağı olurken internet yüzde 19 ile üçüncü sırada yer aldı.



Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, saha çalışması kapsamında görüşülen katılımcılardan geçer not aldı.Katılımcıların yüzde 65'i, bu süreçte Sağlık Bakanı Koca'nın başarılı performans gösterdiği yönünde görüş belirtti. Bakanı başarısız bulanların oranı ise yüzde 14'te kaldı.



Araştırmanın ortaya çıkardığı bir başka önemli veri ise iş dünyasını yakından ilgilendiriyor. Araştırmaya göre iş yerlerinin sadece yüzde 26'sı yapısal olarak uzaktan çalışmaya hazır oldukları görüşünde. Bu noktada fark oluşturan faktör ise kriz planı. Halihazırda aktif kriz planı olan işletmelerin yüzde 46'sı uzaktan çalışmaya hazır oldukları yönünde görüş belirtirken, kriz planı olmayan işletmelerin sadece yüzde 10'u bu konuda kendini hazır hissediyor.



Araştırma sonuçlarına göre, risk grubunda olduğu kabul edilen 65 yaş üstü insanların yaşadığı hane oranı yüzde 26 çıktı.



Sosyal medya sürecin yönetiminden memnun



StratejiCo. danışmanları tarafından, İstanbul merkezli sosyal medya araştırma şirketi SOMERA verileri ile bu araştırmaya ek olarak hazırlanan sosyal medya algı araştırması da önemli verileri ortaya çıkardı. 11-14 Mart tarihlerinde koronavirüs özelinde yapılan en çok etkileşim alan toplam 10 bin paylaşımın analiziyle ortaya çıkarılan çalışmaya göre iletilerin yüzde 35,5'i olumlu oldu.



Olumlu olarak sınıflanan iletilerde genel olarak Türkiye'nin süreci iyi yönettiği, ülkede birlik ve beraberliğin sağlandığı, virüsten korunmaya yönelik önlemlerin iyi kavrandığına dair paylaşımlar ağırlıklı olarak yer aldı. Resmi vaka sayısının gerçeği yansıtmadığı, ekonomik ve sağlık anlamında yeterli tedbirlerin alınmadığını konu edinen olumsuz tondaki paylaşımların oranı ise yüzde 28,9 olarak gerçekleşti.



Sosyal medya üzerinden farklı boyutlarda yapılan incelemede; başta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere bakanlık ve devlet kurumları tarafından alınan tedbirlerin yerinde ve zamanında alındığına dair güvenin oluştuğu gözlendi. Ayrıca, Türkiye'deki etkili kişilerin (muhalif görüşlere sahip tanınan kişilerin devlete destek ve takdir mesajları da dahil olmak üzere) sosyal medyada oluşturdukları güven, itibar ve birlik mesajlarının halktaki endişeyi engellediği, hijyen konusundaki duyarlılığın önemli boyutlara ulaştığı yine dikkat çeken sonuçlar arasında yerini aldı. Sosyal mesafelendirmenin bir sonucu olan dışarı çıkmak, kalabalık yerlerde bulunmak gibi aktivitelerin asgariye düşürülmesi konusundaki hassasiyet göze çarptı.



Sosyal medya paylaşımlarının Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaları takiben en yüksek düzeye ulaştığı da araştırma sonuçlarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA