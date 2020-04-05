Koronavirüs: Arakanlı Müslümanların kaldığı kampın dışarıyla bağlantısı kesildi Bangladeş'te dünyanın en büyük sığınmacı kampı olan Cox's Bazaar'da kalan Arakanlı Müslümanların dış dünyayla bağlantısı kesildi.

Bangladeş'te dünyanın en büyük sığınmacı kampı olan Cox's Bazaar'da kalan Arakanlı Müslümanların dış dünyayla bağlantısı kesildi.

Kampa gıda ve temel ihtiyaçları götüren yetkililer dışında kimsenin girmesine izin verilmezken internet bağlantısının da kesilmesi nedeniyle kampta kalanlar virüse dair yeterli bilgi edinmekte zorlanıyor.

Köyleri yakıldıktan sonra ailesiyle birlikte Myanmar'dan kaçan Saydur Rahman, kamptaki durumu şöyle anlatıyor:

"Koronavirüs hakkında pek bir şey bilmiyoruz. İnsanların birbirine yakın olmaması gerektiği söyleniyor ama kaldığımız yer çok küçük ve birbirimize nasıl uzak durabiliriz bilmiyoruz."

Bangladeş hükümeti Eylül 2019'da kampın 3G ve 4G bağlantılarını güvenlik gerekçesiyle kestiğini açıklamıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Louise Donovan, hükümete internet bağlantısını yeniden sağlama tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

BM dışında çeşitli sivil toplum kuruluşları da Bangladeş hükümetine yazdıkları mektupla aynı talebi dile getirdi.

Kamp yakınlarında bir vaka

Kamplara giriş çıkış yaklaşık bir haftadır kısıtlanmış durumda.

Kamplarda salgın yaşanmaması için alınan bu önlemler kapsamında içeri sadece az sayıda yardım görevlisi girebiliyor.

Cox's Bazaar kampında henüz kayda geçmiş bir koronavirüs vakası olmasa da kamp yakınlarında bir Covid-19 hastası tespit edildi.

Virüsün kampa girmesi durumunda, içerdeki koşullardan ötürü ölümcül bir hızla yayılmasından korkuluyor.

Kamplarda izolasyon yataklarının sayısı artırılsa da, bir milyona yakın kişinin kaldığı bu mekanlarda tek bir solunum cihazı bile bulunmuyor.