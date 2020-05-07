Koronavirüs, araç kiralama sektörünü etkiledi
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Koronavirüs, araç kiralama sektörünü etkiledi

Koronavirüs, araç kiralama sektörünü etkiledi
07.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:58

KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle araç kiralama sektöründe işler durma noktasına geldi.

KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle araç kiralama sektöründe işler durma noktasına geldi. Araç kiralama şirketi sahibi Alpaslan Abakay (45), "120 aracımızdan büyük bir kısmı kapımızın önünde bekliyor. Günde 1 araç kiralayabiliyorsak şükrediyoruz" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen sektörler arasında araç kiralama şirketleri de yer aldı. 13 yıldır araç kiralama hizmeti veren Alpaslan Abakay, koronavirüs salgınını en yakından hisseden sektörlerden biri olduklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapmak yasak olduğu için insanlar büyük şehirlere gidemediği için, aynı zamanda şehir içi de bir panik olduğu için araçlarımız kapımızın önünde bulunuyor. Hiç çalışan arabamız yok. Kendi bünyemizde 120 araç var. Günde 1 aracı kiralayabilirsek şükrediyoruz. Daha önce 160-170 arasında araç kiralıyorduk. Şu an en fazla 100 liraya araç kiralıyoruz. Kiraladığımız araçlar kendini kurtarmıyor. Masrafı çok oluyor. Şu ortamda araç kiralamamak daha iyi diye düşünüyorum" dedi.

'VİRÜS NEDENİYLE ARAÇ KİRALAYAMIYORUZ'Turizm faaliyetlerinin durmasından da etkilendiklerini ifade eden Alpaslan Abakay, "Erciyes Kış Turizmi ve Spor Merkezi'ne gelen misafirler araç kiralamak isterdi. Koronavirüsten dolayı sezonun erken kapanması, iç ve dış pazardan gelen turist sayısının bir anda durması nedeniyle bu durumdan biz de etkilendik. Aynı zamanda hemen yanı başımızda yer alan Kapadokya'ya da çok sayıda araç kiralıyorduk. Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte oraya da araç kiralayamıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından normalleşmeye doğru gideceğimizi düşünüyorum. İnşallah virüsün etkisini kaybetmesi ile birlikte bir hareketlilik olacaktır. En önemlisi sağlık. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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