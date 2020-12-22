Antarktika'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
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BBC

Antarktika'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

22.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:59

Koronavirüs salgınının yayılmadığı tek kıta olan Antarktika'da da ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği bildirildi. Şili'ye ait olan bir üste toplam 36 vaka olduğu aktarıldı.

Çin'in Vuhan kentinden 1 yıl önce yayılmaya başlayan ve mutasyona uğrayan koronavirüs şimdiye kadar sadece Antarktika kıtasında görülmemişti. İspanyolca yayın yapan medyada çıkan haberlere göre, Antarktika'da Şili'ye ait General Bernardo O'Higgins Riquelme araştırma üssünde toplam 36 vaka belirlendi.

"PERSONELLER ÜSTEN ÇIKARILDI"

Bunların 26'sının üste görev yapan Şilili askerler, 10'unun ise üssün tamir ve bakımından sorumlu işçiler olduğu aktarıldı. Şili ordusunun olayla ilgili açıklamasında, "PCR testleri pozitif çıkan personelin üsten çıkarıldığı" belirtildi.

ŞİLİ'DE KARANTİNAYA ALINDILAR

Ayrıca üsse destek amacıyla bölgeye seyahat edip dönen bir geminin üç mürettebatında da Covid-19 tespit edildiği bildirildi. Koronavirüse yakalanan 36 kişinin Şili'de Punta Arenas bölgesine getirildiği ve karantinaya alındıkları, durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Antarktika'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

SALGIN NEDENİYLE KITADAKİ TÜM ARAŞTIRMALAR ASKIYA ALINMIŞTI

Şili'nin Antarktika'da 13 araştırma üssü bulunuyor. Salgın nedeniyle kıtadaki tüm büyük araştırmalar askıya alınmıştı. Antarktika'da sürekli yerleşim bulunmuyor. Associated Press ajansına göre, kıtada kış ayları boyunca 1000 kadar araştırmacı ve diğer ziyaretçilere rastlanıyor.

2020'nin mart ayında salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde sıkı kısıtlamalara gidildiğinde, Antarktika'daki araştırma programlarını yürütenler, bunun büyük bir felakete yol açabileceğini tahmin ederek birçok çalışmayı askıya aldı.

Dünyanın en sert rüzgarlarına ve en soğuk iklimine sahip Antarktika'nın yüzölçümü kabaca ABD ile Meksika'nın kapladığı alana eşdeğer. Burada yıl boyunca faaliyet gösteren 40 üste görevli birçok insan var.

"YENİ VİRÜS YIKICI SONUÇLARA NEDEN OLABİLİR"

AP'de yer alan Antarktika Programları Yöneticilerinin açıklamasında, "Oldukça bulaşıcı olan yeni virüs, Antarktika'nın aşırılıklar ve yoksunluklar ortamında sınırlı sağlık hizmetleri nedeniyle yüksek ölüm riski ve potansiyel yıkıcı sonuçlara neden olabilir" deniyor.

Antarktika'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi
BBC
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