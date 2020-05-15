Koronavirüs: Amazon yüzbinlerce koruyucu siperlik üretip maliyetine satacak
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BBC

Koronavirüs: Amazon yüzbinlerce koruyucu siperlik üretip maliyetine satacak

Internet alışveriş devi Amazon, ABD'de sağlık çalışanları için üreteceği yüzbinlerce koruyucu yüz siperliğini maliyetine satmayı planladığını açıkladı.

Koronavirüs: Amazon yüzbinlerce koruyucu siperlik üretip maliyetine satacak
15.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:25

Internet alışveriş devi Amazon, ABD'de sağlık çalışanlarını koronavirüsten korumak için yüzbinlerce siperlik üreteceğini ve maliyetine satacağını açıkladı.

Şirket, siperliklerin geliştirilmesi için insansız hava aracı (İHA) ve çeşitli donanım bölümlerinden mühendislerin görevlendirildiğini de bildirdi.

Açıklamaya göre siperlikler Amazon üzerinden piyasaya sunulmadan önce, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

Amazon, kaynaklarını kişisel koruyucu donanım üretimine yönlendiren ilk büyük Amerikan şirketi değil.

Apple Mart ayında hastanelere siperlik göndermeye başladı. Space X, HP ve Ford firmaları da üretimde kullandıkları kaynakları yer yer siperlik ve diğer tür koruyucu donanım yapımına yönlendirdiler ve bunları hibe ettiler.

Amazon daha önce ABD çapında şu ana kadar 10 bin siperlik hibe ettiğini ve yakında 20 bin siperlik daha hibe edeceğini söyledi.

Fakat şimdi bu donanımın internet üzerinden düşük fiyatla satışı yani piyasaya sunulması onu diğer şirketlerden ayırıyor.

Amazon'un sitesinde aslında şu anda başka şirketlerin sunduğu koruyucu siperlikler satılıyor ve bunların fiyatları 12 ila 35 dolar arasında değişiyor.

Amazon siperlikleri sağlık çalışanlarından sonra genel piyasaya sunduğu zaman, bunun fiyatları da kayda değer şekilde aşağı çekmesi beklenebilir.

İnternet alışveriş devi, sitesinde satış yapan diğer şirketleri fiyat kırmaya mecbur etmesi dolayısıyla eleştiriye de uğradı.

Fakat Amerikan anti-tröst yasası (şirketlerin serbest rekabet ilkelerine aykırı fiillerini engellemeyi amaçlayan yasa) uzmanları, salgınla mücadele çabalarına katkısı nedeniyle, bunun muhtemelen sorun yaratmayacağını söylüyorlar.

Amazon'un tasarımı

Şirket, tasarımında, Washington'da 3 boyutlu baskı teknolojisi kullanan bir grubun ürettiği siperliği temel aldığını açıkladı.

Bazı değişikliklerle Amazon'un uyarladığı tasarım, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından onaylandı.

Amazon'un teknolojik donanım tasarımına odaklı İHA bölümü bir hafta içinde uyarladığı yeni tasarımda, kullanılan materyallerin kalitesini artırarak siperlikleri birden fazla kere kullanılabilir hale getirdi. Ayrıca siperliklerin yerinden oynanaması, dolayısıyla daha güvenli olmasını sağlayan bir özellik eklendi.

Tasarımcılar ayrıca siperliklerin kenarlarında yaptıkları değişiklikle saça ya da giysilere takılma ihtimalini azalttılar ve alna gelen kısmı incelterek siperliğin başa yaptığı baskıyı da rahatlatmak suretiyle, 3 boyutlu baskıda üretilen ilk modeli epeyce geliştirdiler.

Amazon Robot Teknolojisi bölümü genel müdür yardımcısı Brad Porter blogunda "Tedarik zincirimizin kapasitesi ve geliştirdiğimiz tasarımın özellikleri sayesinde, bu ürünleri çok düşük bir fiyatla, piyasada sağlık çalışanlarına sunulan yeniden kullanılabilir siperliklerin neredeyse üçte biri fiyatına sunabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Amazon ayrıca iki farklı siperlik tasarımını kamuoyunun kullanımına açacak ve böylelikle bu tasarımlar 3 boyutlu baskı yoluyla isteyen herkes tarafından üretilebilecek.

Fakat ABD Gıda ve İlaç Dairesi ve İngiltere Standartlar Enstitüsü 3D teknolojisiyle üretilen bütün siperliklerin sağlık çalışanlarını koronavirüsten korumaya yeterli olmadığını bildirdi.

Yine de koruyucu donanım temini konusunda dünya çapında yaşanan sıkıntı göz önüne alındığında, sağlık çalışanlarının zaman zaman yeterli olmasa da bu tür malzeme kullanmak zorunda kaldığı biliniyor.

Amazon, imalathanelerinde çalışan işçilere maske ve koruyucu donanım sağlayıp sağlamadığı konusunda ise açıklama yapmadı.

Amazon çalışanları kendilerine koronavirüse karşı yeterli koruyucu donanım sağlanmadığından şikayet etmişlerdi.





BBC

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