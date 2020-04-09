Koronavirüs Amazon Ormanlarında Yaşayan Kabileye Bile Ulaştı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Amazon, Teknoloji

Koronavirüs Amazon Ormanlarında Yaşayan Kabileye Bile Ulaştı

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya izole bir biçimde yaşayan Yanomami kabilesine de ulaştı.

09.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:51
Koronavirüs Amazon Ormanlarında Yaşayan Kabileye Bile Ulaştı

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya izole bir biçimde yaşayan Yanomami kabilesine de ulaştı. Yanomami kabilesinde ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Brezilya, Yanomami kabilesinden 15 yaşındaki bir gençte yeni tip koronavirüs tespit edildiğini doğruladı. Genç, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Brezilya'nın kuzeyinde yer alan Roraima eyaletine bağlı Boa Vista şehrindeki hastanede yoğun bakımda tedavi süreci başladı.

"Durum Çok Endişe Verici"

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, durumun çok endişe verici olduğunu belirtti. Yerlilerin yabancı hastalıklara karşı oldukça savunmasız olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Mandetta, "Yerliler konusunda üç kat daha fazla dikkatli olmalıyız. Özellikle de dış dünyayla çok az teması olanlar konusunda" şeklinde konuştu.

Brezilya'daki Globo gazetesinde yer alan habere göre bu vaka ile birlikte Brezilya'da en az 7 yerlide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Brezilya'da Son Durum

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre Brezilya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 823 kişi hayatını kaybetti. 16.238 kişinin ise yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.

Kaynak: Tamindir

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