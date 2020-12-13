Koronavirüs: Almanya yılbaşını da kapsayan yeni önlemleri açıkladı
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BBC

Koronavirüs: Almanya yılbaşını da kapsayan yeni önlemleri açıkladı

13.12.2020 21:02 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:07
Koronavirüs: Almanya yılbaşını da kapsayan yeni önlemleri açıkladı

Almanya'da koronavirüs vakaları ve can kaybı azalmayınca, 10 Ocak'a kadar uygulanacak olan yeni önlemler paketi açıklandı.

Almanya'da koronavirüs vakaları ve can kaybı azalmayınca, 10 Ocak'a kadar uygulanacak olan yeni önlemler paketi açıklandı.

Almanya'daki vaka artışlarının sebeplerinden birinin de Noel alışverişi olduğu belirtiliyordu. Bu sebeple yeni kısıtlamalar, 24 Aralık'ta başlayacak Noel tatili ve yılbaşını da kapsayacak.

16 Aralık Çarşamba günü başlayacak olan uygulamaya göre 10 Ocak'a kadar ülke genelinde zorunlu ihtiyaç kapsamı dışında kalan marketler ve dükkanlar kapalı olacak.

Ülkede okullar da kapanıyor. Başbakan Angela Merkel, çocukların bakımının "mümkün olduğunca evde devam etmesi gerektiğini" söyledi.

Merkel, Noel için yapılan hediyelik eşya başta olmak üzere alışverişlerin, sosyal temasta dikkate değer bir artışa sebep olduğunu ve bunun da koronavirüsün yayılmasına yol açtığını söyledi.

Son verilere göre ülkede bir günde tespit edilen vaka sayısı 20 bin 200'e, can kaybı da 321'e yükseldi.

Ülkedeki 16 eyaletin liderleriyle görüştükten sonra açıklama yapan Merkel, "Acil önlem alınması gerekiyordu. Sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletmek, hükümetin görevi" dedi.





Ülkede restoranlar, barlar, eğlence mekanları Kasım ayından bu yana kapalıydı; vaka sayılarının yüksek olduğu bazı eyaletler kendi ek önlemlerini de uyguluyordu.

Çarşamba gününden itibaren ulusal çapta başlayacak kısıtlmalara göre, gıda ve sağlık ürünü satan dükkanlar ile bankalar açık olacak. Noel ağacı satan yerler ise bazı şartlar altında bu satışa devam edebilecek. Kuaför ve berberler kapalı olacak.

Şirketlerin de çalışanlarını evden çalışmaya teşvik etmesi bekleniyor.

Bakım evlerinde koronavirüs testleri yapılması için izin verilecek. Havai fişek satışı ve yılbaşı gecesi organizasyonları da yasaklandı.

Kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de 16 Aralık ile 10 Ocak arasında yasak olacak.

Yeni kısıtlamalardan etkilenecek iş yerlerine aylık 500 bin euroya kadar devlet yardımı yapılacağını da açıklandı.

İki farklı evde yaşayanlar, en fazla beş kişi olmak kaydıyla bir evde toplanabilecek. Noel tatilini kapsayan 24 ile 26 Aralık arasında bu uygulama hafifletiliyor: Bu tarihler arasında bir eve, farklı evlerde en fazla dört aile üyesi davet edilebilecek.

BBC

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