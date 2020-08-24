Koronavirüs: Almanya'daki üç konserde Covid-19'un toplu etkinlerdeki yayılma riski araştırıldı
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BBC

Koronavirüs: Almanya'daki üç konserde Covid-19'un toplu etkinlerdeki yayılma riski araştırıldı

Bilim insanları konserleri, koronavirüs salgın döneminde kapalı mekanlarda yapılan etkinliklerin içerdiği riskleri incelemek amacıyla deney olarak kullandı.

Koronavirüs: Almanya'daki üç konserde Covid-19'un toplu etkinlerdeki yayılma riski araştırıldı
24.08.2020 12:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:45

Almanya'da konser meraklıları için Cumartesi günü tam bir müzik ziyafeti vardı. Aynı gün kapalı salonlarda üç konser organize edildi.

Bilim insanları konserleri, koronavirüs salgın döneminde kapalı mekanlarda yapılan etkinliklerin içerdiği riskleri incelemek amacıyla deney olarak kullandı. Deneye 18-50 yaş arası yaklaşık 1500 sağlık gönüllüsü katıldı.

Aslında uzmanlar bunun üç misli gönüllü bulmayı umuyorlardı. Ama Leipzig'de Halle Üniversitesi tarafından yürütülen deneyi yürütenler, her şeyin istedikleri gibi gittiğini söylediler.

Üç konserde de popüler şarkıcı Tim Bendzko sahnedeydi.

Bu arada Almanya'da koronavirüs vaka sayıları Nisan ayı sonundan bu yana en yüksek düzeyde. Son 24 saat içinde 2 binden fazla vaka kaydedildi. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre ülkede toplam vaka sayısı 232 bini aştı.


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Restart-19 adı verilen araştırma ise uzmanların ifadesiyle "bu tür etkinliklerin salgına rağmen yapılabilmesinin koşullarının araştırılması" amacıyla yapıldı.

Cumartesi günkü üç konserin her biri, farklı koşullarda yapıldı.

İlk konser, pandemi öncesinin koşullarında, yani herhangi bir önlem alınmaksızın yapıldı.

İkinci konserde, bazı hijyen önlemleri ve sosyal mesafe önlemleri uygulandı.

Üçüncü konser ise en sıkı koşullarda yapıldı. Hem katılımcıların sayısı yarıya indirildi hem de her bir katılımcı arasında 1,5 metre sosyal mesafe vardı.

Konserlere katılmaya gönüllü herkese önceden Covid-19 testi yapıldı. Bu kişilere maskeleri verildi ve aralarındaki mesafe izleme cihazlarıyla izlendi.

Ayrıca dezenfektanlara karıştırılan floresan sayesinde izleyicilerin en çok nerelere dokunduğu da tespit edildi.

'Kaliteli veriler topladık'

Araştırmayı ekibinin başındaki Dr Stefan Moritz, "Veri toplama işi çok iyi gidiyor, kaliteli veriler topladık. Moraller üst düzeyde. Maske takma ve dezenfektan kullanma konusunda gösterilen disiplinden çok memnun kaldık" diye konuştu.

Deney sayesinde salgın öncesi günlerdeki gibi hem de günde üç kez sahneye çıkma fırsatı bulan şarkıcı Tim Bendzko ise etkinliğin beklentilerinin ötesine geçtiğini söyledi.

Bendzko, "Gerçekten çok zevk aldık. Önce maskeler yüzünden çok steril bir ortam olacağını düşünmüştüm ama şaşırtacak kadar iyiydi" dedi ve ekledi:

"Umarım buradan alınan sonuçlar yakında seyircili gerçek konserler yapabilmemize yardımcı olur."


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Araştırmanın sonuçlarının sonbaharda açıklanması bekleniyor.

Kapalı alanlarda spor ve müzik etkinliklerinin yeniden başlayabilmesi için gerçekçi bir risk tespiti yapmak amacıyla yürütülen projeye Almanya'nın Saksonya ve Aşağı Saksonya eyaletleri 990 bin Euro fon sağladı.

Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi ve Bilim Bakanı Profesör Armin Willingmann, "Korona salgını etkinlik sektörünü felce uğrattı" dedi.

Armin Willingmann, "Enfeksiyon riski varoldukça, büyük konserler, ticaret fuarları ve spor etkinlikleri yapılamaz. İşte bu yüzden riskleri en aza indirecek teknik ve organizasyonel koşulları bulmak çok büyük önem taşıyor" diye konuştu.

BBC
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