Koronavirüs - Alman basını: Donald Trump, Alman şirketin üzerinde çalıştığı aşının haklarını satın...
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Sağlık
BBC

Koronavirüs - Alman basını: Donald Trump, Alman şirketin üzerinde çalıştığı aşının haklarını satın...

Alman basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüse karşı aşı geliştirmek üzere çalışan bir Alman araştırma şirketinin tüm haklarını ABD'nin kullanımına açmak üzere satın almaya çalıştığını yazdı.

16.03.2020 03:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 03:35
Koronavirüs - Alman basını: Donald Trump, Alman şirketin üzerinde çalıştığı aşının haklarını satın...

Alman basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüse karşı aşı geliştirmek üzere çalışan bir Alman araştırma şirketinin tüm haklarını ABD'nin kullanımına açmak üzere satın almaya çalıştığını yazdı. Alman hükümetinden yetkililer, aynı bilginin kendilerine de ulaştığını ancak böyle bir talebi kabul edemeyeceklerini söyledi.

Almanya'da çıkan Welt am Sonntag gazetesinin "Trump Berlin'e karşı" haberinde yer alan iddiayla ilgili Alman ARD kanalına konuşan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Almanya satılık değildir" dedi.

Gazetenin haberine göre Donald Trump, Alman biyoteknoloji firması CureVac'ın üzerinde çalıştığı aşının işe tüm haklarını satın alarak işe yaraması halinde ABD'de kullanılmasını sağlamak istedi.

Die Welt gazetesine konuşan Alman hükümetine yakın kaynaklar, Trump'ın, aşının sadece ABD'de kullanılması için "bir milyar dolar teklif ettiğini" söyledi.

Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, gazetede çıkan haberi teyit edip edemeyeceğini soran gazetecilere, "Bugün hükümet yetkililerinden birkaç kez bunun doğru olduğunu duydum, yarın bu konuyu kriz komitesiyle görüşeceğiz" yanıtını verdi.

Almanya parlamentosunun sağlık komisyonunda yer alan muhafazakar milletvekili Erwin Rueddel de, habere tepki gösterdi. "Şimdi önemli olan uluslararası işbirliği, ulusal çıkarlar değil" dedi.

Liberal FDP partisinin lideri Christian Lindder de, Trump'I seçim kampanyası için koronavirüsü kullanmakla suçladı:

"Belli ki Trump, seçim kampanyasında mümkün olan her şeyi kullanacak."

Ancak Fransız haber ajansı AFP'ye ismini vermeden konuşan aBD'li bir yetkili, haberdeki bilgilerin "fazlasıyla abartıldığını" söyledi:

"ABD hükümeti, aşı bulmaya çalışan 25'ten fazla şirketle görüştü. Bu şirketlerin büyük çoğunluğu zaten Anerikalı yatırımcılardan ilk aşamada fon aldı."

Aynı yetkili, Washignton yönetiminin aşıyı sadece kendi ülkesinde kullanmak üzere satın almak istediği iddiasını da yalanladı:

"Koronavirüs konusunda yardımcı olabileceğini savunan her türlü şirketle görüşmeye devam edeceğiz. Çözüm bulunduğu anda da tüm dünyayla paylaşılacak."

CureVac şirketi





Almanya'nın doğusundaki Türingiya eyaletinde 2000 yılında kurulan şirketin, Fraknfırt ve Boston'da da kampusleri var. Şirket kansere karşı tedavi, antikor terapileri ve az rastlanan hastalıklara karşı tedaviler ve önleyici aşılar konusunda çalışıyor.

Laboratuvar şu anda Alman Sağlık Bakanlığı'yla işbirliği içinde olan Paul-Ehrlich Enstitüsü'yle birlikte çalışıyor.

Şirketin CEO'su Daniel Menichella birkaç hafta önce Washington'a giderek Donald Trump, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bir ABD'li ilaç firmalarının temsilcileriyle bir araya geldikten sonra görevden alınmıştı.

Ziyaretten sonra Menichella, "Birkaç ay içinde potansiyel bir aşı adayı geliştirebileceğimize inanıyoruz" açıklaması yapmıştı.

Geçen hafta Menichella'nın yerine Ingmar Hoerr'in getirildiğini duyuran CureVac, aşı bulunduğu takdirde tek bir devlete satmayacaklarını, "dünyanın her yerindeki insanları koruyacaklarını" duyurmuştu.

Alman Ekonomi Bakanı Altmaier, açıklamayı değerlendirirken "bu harika bir karar" dedi:

"Hükümetin yabancılara satışları inceleme hakkı var. Ulusal ve Avrupa'ya dair çıkarların ve altyapının sözkonusu olduğu durumlarda adım atmamız gerekirse atacağız."





BBC

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