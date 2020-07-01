Koronavirüs ahşap evlere ilgiyi artırdı
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Koronavirüs ahşap evlere ilgiyi artırdı

Koronavirüs ahşap evlere ilgiyi artırdıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle kalabalıktan uzak doğal yaşama yönelenlerle birlikte ahşap evlere olan ilgi de arttı.

01.07.2020 15:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:29

Koronavirüs ahşap evlere ilgiyi artırdı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle kalabalıktan uzak doğal yaşama yönelenlerle birlikte ahşap evlere olan ilgi de arttı.

Salgınla birlikte başlayan kısıtlamalar ve sosyal mesafeli yaşam, vatandaşları doğayla iç içe olan kırsal alanlara yönlendirdi. Sahip oldukları bahçelerinde beton yapıyla uğraşmak istemeyenler, kısa sürede yapılabilen ahşap ve prefabrik evleri tercih etmeye başladı. Salgın karşısında kendi sosyal mesafelerini oluşturmak isteyen aileler başta İdilli Mahallesi olmak üzere Huzurlu Yaylası'nı da içine alan Amanos Dağları eteklerindeki yerleşim alanlarında ahşap ve prefabrik evler ile yaşam alanları oluşturmaya başladı.

MAHALLEYE İLGİ ARTTI

İdilli Mahallesi Muhtarı Bekir Sarı, mahallelerinde koronavirüs vakasının görülmediğini belirterek, "Amanos Dağları eteklerinde olmamız ile buz gibi havası, doğal zenginliğimizin yanında şehre çok uzak olmamızdan kaynaklı kışın 300 nüfusa sahip olan mahallemiz havaların ısınmasıyla 500'e kadar yükseliyor. Özellikle koronavirüs ile birlikte mahallemize ilgi arttı. Bahçesi olanlar ve bahçe alanlar prefabrik veya ahşap ev yaptırarak burada yaşamayı tercih etmeye başladılar. Çok şükür bugüne kadar mahallemizde de virüs vakası görülmedi. Bu da bizi mutlu ediyor "dedi.

'VİRÜS İLE BİRLİKTE KÖYLERE DÖNÜŞ BAŞLADI'

Koronavirüs ile birlikte kalabalıktan kaçmak için ahşap evi tercih ettiklerini söyleyen Mehmet Erkan Uzkar ise, "Covid-19 salgın hastalığı başlayınca, buradaki arazi de kendimize ait yerdi. Eşimle sakin bir yerimiz olsun, orada kendi sebzemizi, kendi meyvemizi ve hatta tavuk yetiştirerek kendi yumurtamızı elde ederiz diye burayı yaptık. Burası tamamen ahşap, internette araştırıp hoşumuza giden bu projeyi eşimle birlikte uygulamaya başladık evin birçok işçiliğini kendim yaptım. 110 metre kare alanımızda Amerikan mutfak, salon, tuvalet, banyo, kiler, çocuk odası ve asma kata yatak odası yaptım. Salgının başladığı günden beri burada yatıp kalkıyorum. Güneş enerjisiyle elektrik ihtiyacımızı karşılıyoruz. Covid-19 sürecinde burada çok iyi vakit geçiriyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz. Virüs ile birlikte köylere dönüşler başladı diyebilirim. Biz de virüs sebebiyle buraya geldik. Virüsün yayılmasına bakıldığında doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Burası sakin, sosyal mesafeli bir hayat yaşıyoruz. Burada benden sonra bir arkadaşım daha ahşap evini yapıyor. Bildiğim kadarıyla ahşap eve talep artmış" dedi.

Koronavirüs ahşap evlere ilgiyi artırdı

Kaynak: DHA

Manşet

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