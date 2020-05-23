Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi: Telekonferanslı duruşma yapıldı
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Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi: Telekonferanslı duruşma yapıldı

Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi: Telekonferanslı duruşma yapıldıAnıl Sural/ABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ABD'yi etkilemeye devam ederken Teksas eyaletindeki bir mahkeme, davaları internet üzerinden görmeye başladı.

23.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:04

Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi: Telekonferanslı duruşma yapıldı

Anıl Sural/ABD, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ABD'yi etkilemeye devam ederken Teksas eyaletindeki bir mahkeme, davaları internet üzerinden görmeye başladı.

Teksas'ın Collin İlçesinde bulunan Bölge Mahkemesi'nde Zoom adlı telekonferans uygulaması kullanılarak ilk jüri duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme ilçedeki bir sigorta davasında Zoom aracılığıyla jüri üyelerini dinledi ve bu kayıt, YouTube üzerinden yayınlandı.

Bazı kişiler zaman zaman bağlantı sorunu yaşasa da 26 jüri üyesiyle tarihe geçecek bir davanın gerçekleştiği ifade edildi. Aslında 28 jüri üyesinin katılmasının planlandığı, ancak 2 jüri üyesinin uygulamayı açmada sorun yaşadığı da belirtildi.

Yargıç Emily Miskel, Zoom'la yapılan duruşmada avukatların işini kolaylaştırmak için jüri üyelerini iki gruba ayırdı. Avukatlar, 13 jüri üyesine ilk turda, diğer 13 kişilik gruba da ikinci turda seslendi. Duruşma iki yargıç tarafından takip edildi.

ABD'DE İNTERNETTEN İLK DURUŞMA

Koronavirüs salgınında ABD genelinde internet üzerinden yapılan ilk jüri davasına, jüri üyeleri akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ya da tablet ile katıldı. Jüri, sigorta firması State Farm'a 2017 yılındaki bir fırtına sırasında, müşterisine ait bir binada meydana gelen zararı karşılama yükümlülüğünü yerine getirmediği için açılan davada karar verdi.

39 EYALETTE SANAL MAHKEMELER KURULACAK

ABD Eyalet Mahkemeleri Ulusal Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre başkent Washington ve 39 eyalette sanal mahkemeler kurulacak. Yargıçlara göre, sistemin aksamamasını ve davaların seyrinde devam etmesi için kullanılan yöntem önemli, ancak jürileri de bu sisteme dahil etmenin zaman zaman zorlukları olabilir.

JÜRİLİ DAVALAR İÇİN ZOR

Birçok eyalette mahkemeler virüse rağmen duruşmaların yeniden görülmesi için plan yaparken, çoğu hakim ve yargıç mahkeme salonunda yapılan duruşmaların ne kadar güvenli olduğunu sorguluyor.

Koronavirüs ABD yargısını değiştirdi: Telekonferanslı duruşma yapıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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