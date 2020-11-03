Koronavirüs: ABD'de yapay zekayla öksürük sesiyle 'Covid-19 teşhisi yapan' yazılım geliştirildi
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BBC

Koronavirüs: ABD'de yapay zekayla öksürük sesiyle 'Covid-19 teşhisi yapan' yazılım geliştirildi

03.11.2020 13:12 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:17
Koronavirüs: ABD'de yapay zekayla öksürük sesiyle 'Covid-19 teşhisi yapan' yazılım geliştirildi

ABD'de geliştirilen bir yazılımla, Covid-19 hastaları sadece öksürüklerinin sesiyle tespit edildi.

ABD'de yapay zekayla geliştirilen bir yazılımla, Covid-19 hastaları sadece öksürüklerinin sesiyle tespit edildi.

Yazılım koronavirüs testi pozitif çıkanlar arasında vakaları yüzde 98,5 doğruluk oranıyla teşhis ederken, başka semptom göstermeyenler arasındaki başarı oranı yüzde 100 oldu.

Araştırmacıların bunu bir uygulama olarak piyasa çıkartadan önce denetleyici kurumlardan izin alması gerekiyor.

Uzmanlar, belirti göstermeyen Covid-19 hastalarındaki temel farkın, öksürüklerini insan kulağının duyamaması olduğunu söylüyor.

'Kitlesel testler'

Yapay zeka yazılımı, Masschusettz Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) geliştirildi.

IEE Tıp ve Biyolojide Mühendiszlik Güncesi adlı bilimsel bir yayında yer alan araştırmayı yapan ekipten Brian Subirana, "Belirti göstermeniz olsanız dahi, Covid olduğunuzda ses üretme yönteminiz değişiyor" dedi.

Çalışmada "Okullar, işletmeler ve ulaşım yeniden açılırken, öğrencilerin, işçilerin ve halkın günlük taramadan geçirilmesi ya da gruplardaki salgınları çabuk ortaya çıkarmak için kitlesel testlerde kullanılabilir" denildi.

Cambridge Üniversitesi, Carnegie Mellon Üniversitesi ve İngiliz sağlık şirketi Novoic benzer projeler üzerinde çalışıyor.

'Örnek sesler'

Temmuz ayında İngiltere'nin Cambridge kentindeki "Covid-19 Sesler Projesi"nde, nefes ve öksürük seslerinin birleşimine dayanarak, pozitif koronovirüs vakalarının yüzde 80 oranında başarıyla tespit edildiğini açıklamıştı.

Projeyi yürütenler, Mayıs itibarıyla 378 kişinin gönderdiği 459 öksürük ve nefes sesi örneğine sahiplerdi. Şimdiyse 30 bin dolayında kayıta sahip olduklarını belirtiyorlar.

Ancak MIT 70 bin dolayında ses örneğine sahip olduğunu açıkladı. Bunların 2500'ünün de teyitli covid vakalarına ait sesler olduğu belirtildi.

'Kanser teşhisi'

Yapay zeka uzmanı Calu Chace, algoritmayi "klasik bir AI (yapay zeka)" çalışması diye tanımladı.

Chace, "Bir makineye çok sayıda röntgen girip, kanseri tespit etmeyi öğretmekle aynı prensip. Yapay zekanın işe yaramasının bir örneği ve ilk kez bunun olumsuz bir yanını görmüyorum" dedi.

BBC

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