Koronavirüs: ABD'de seçime hazırlanan Trump ve diğer adaylar mitinglere devam ediyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs: ABD'de seçime hazırlanan Trump ve diğer adaylar mitinglere devam ediyor - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Florida, Dünya

Koronavirüs: ABD'de seçime hazırlanan Trump ve diğer adaylar mitinglere devam ediyor

Amerika Birleşik Devleti Başkanı (ABD) Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, koronavirüs enfeksiyonlarının artmasına rağmen başkanlık kampanyası mitinglerini durdurmayı düşünmediğini söyledi.

08.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:01
Koronavirüs: ABD'de seçime hazırlanan Trump ve diğer adaylar mitinglere devam ediyor

Amerika Birleşik Devleti Başkanı (ABD) Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, koronavirüs enfeksiyonlarının artmasına rağmen başkanlık kampanyası mitinglerini durdurmayı düşünmediğini söyledi.


Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüştüğü Güney Florida'daki Mar a Lago beldesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Muazzam mitingler yapacağız ve çok iyi başlıyoruz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haberler
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haberler
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Dilek Yaman Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Bülent Uygun İsmail Kartal Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Koronavirüs: ABD'de seçime hazırlanan Trump ve diğer adaylar mitinglere devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:20:23. #1.14#