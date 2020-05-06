Koronavirüs: ABD'de salgın nedeniyle et sıkıntısı yaşanıyor
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BBC

Koronavirüs: ABD'de salgın nedeniyle et sıkıntısı yaşanıyor

06.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:34

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle mezbahaların ve et fabrikalarının kapanması üzerine tedarikte çıkan sorunlar, bazı fast-food zincirlerinin hamburger servisini durdurmasına, marketlerin de et satışına sınırlama getirmesine neden oldu.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle mezbahaların ve et fabrikalarının kapanması üzerine tedarikte çıkan sorunlar, bazı fast-food zincirlerinin hamburger servisini durdurmasına, marketlerin de et satışına sınırlama getirmesine neden oldu.

Ülkedeki en büyük supermarket zinciri Kroger, müşterilerin satın alabileceği dana ve domuz kıyma ürünlerine sınır koydu. Toptan satış yapan Costco da taze kırmızı et, tavuk ve domuz eti satışlarına üç paket sınırı getirdi.

ABD'de birçok mezabaha ve et üretim tesislerinde çalışan işçiler arasında çok sayıda Covid-19 vakaları çıkmış, bazıları geçtiğimiz haftalarda kapanmıştı.

Ağır çalışma koşulları ve yakın temas nedeniyle, buralarda çalışan işçiler arasında virüsün geniş kümeler halinde yayıldığı belirtiliyor.

'Tedarik zinciri kırıldı'

ABD'nin en büyük et şirketi Tyson Foods'un CEO'su John Tyson geçen hafta, New York Times, Washington Post da dahil bazı gazetelere gıda tedarik zincirinin kırıldığına dikkat çeken tam sayfa ilan vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, gıda tedarik zincirini korumak amacıyla et fabrikalarının üretime devam etmesi emri verdi.

Bu adım, işçilerin salgından korunması için daha fazla önlem alınmasını talep eden sendikalar tarafından eleştirildi.


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Et fabrikalarında yüzlerce Covid-19 vakası var

Tyson Foods'un Iowa eyaletindeki Perry bölgesindeki fabrikada 700'ü aşkın işçinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Iowa Halk Sağlığı Departmanı'nın Salı günü yayınladığı raporda, fabrikadaki işçilerin yüzde 58'inin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yetkililer, şirketin Indiana eyaletindeki bir fabrikada da geçen hafta 900'e yakın işçinin test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Tyson Foods'dan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle üretimin yavaşlatıldığı ve bazı fabrikaların kapatıldığı belirtildi.

Güney Dakota eyaletinde Sioux Falls kentinde de Smithfield Foods şirketine ait bir et fabrikası, 783 işçinin Covid pozitif çıkmadı ve iki işçinin ölmesi üzerine Nisan ayında kapatılmıştı.


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Mezbahalarda yüzde 35'lik düşüş

Analistler, taze et sıkıntısının artacağını, ancak donmuş ette stokunda sıkıntı olmadığını söylüyor.

ABD'de dört haftadır mezbahalarda kesilen büyük baş hayvan sayısı 500 binin altına düştü. Bu yüzde 35'lik bir düşüşe karşılık geliyor.

Et sektörü analisti Cassandra Fish, marketlerin et stokundaki sıkıntıyı henüz açıktan ifade etmediğini, ancak bu sıkıntının tüketicilerin et stoklamasından değil, tedarikteki sınırlılıktan kaynaklandığını belirtiyor.

Fish, sektördeki herkesin "hazırlıksız yakalandığını" söylüyor.


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'Menüdeki bazı ürünler sınırlı'

Ülkedeki en yaygın fast-food zincirlerinden Wendy's şubelerinin beşte birinde (1000'i aşkın şube) Pazartesi günü hamburger de dahil olmak üzere et ürünlerinin tükendiği görüldü.

Şirket sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, "Kuzey Amerika'daki sığır eti tedarikçilerinin üretim sıkıntıları olduğu herkes tarafından biliniyor. Bu nedenle menümüzdeki bazı ürünler bazı restoranlarda geçici olarak sınırlı durumda" dedi.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski ise geçen hafta yaptığı bir açıklamada, "tedarik zincirinde hiçbir sorun olmadığını" ve et sıkıntısı çekmediklerini belirtmişti.

2013 verilerine göre ABD, Avustralya ile birlikte dünyanın en fazla et tüketen ülkesi konumunda.


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Koronavirüs: ABD'de salgın nedeniyle et sıkıntısı yaşanıyor
BBC

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