Koronavirüs: ABD'de neden on binlerce hemşire işe gitmiyor?
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BBC

Koronavirüs: ABD'de neden on binlerce hemşire işe gitmiyor?

Koronavirüs: ABD'de neden on binlerce hemşire işe gitmiyor?
30.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:40

Sağlık çalışanlarının hayatlarını riske attıkları bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde on binlerce doktor maaş kesintisi yaşıyor.

Sağlık çalışanlarının hayatlarını riske attıkları bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde on binlerce doktor maaş kesintisi yaşıyor.

ABD'nin bazı bölgeleri hasta bakım personellerindeki kesintilerden bahsederken, ülkenin farklı yerinde hemşirelere de para ödenmeksizin evde kalmaları söyleniyor.

Bunun nedeni ABD sağlık hizmetleri kuruluşlarının koronavirüs krizi sırasında gelir elde etmek için maliyetleri azaltmaya çalışmasından kaynaklanıyor.

Mariya Buxton açıkça üzgün bir halde "Hemşirelere kahraman deniliyor. Ama ben cidden kendimi bir kahraman gibi hissetmiyorum çünkü işimi yapamıyorum" diyor.

Minnesota, St Paul hastanesinden pediatri hemşiresi Buxton'dan da evde kalınması istendi.

Buxton'ın çalıştığı birimde ve ülkenin geri kalan hastanelerinde, çok acil olmayan tıbbi işlemler durduruldu. Bu da gelir kaynağında büyük bir kayıp demek.

Şimdiye kadar, çalıştığı şirket aracılığıyla sağlık sigortası yardımlarını elinde tutarken, Buxton'a çalışmadığı zamanlar maaşı ödenmiyor.

"İnsanlar hemşire olduğum için bana hiç iş bulma konusunda sıkıntı çekmeyeceğimi söylerlerdi. Fakat şimdi neredeyse 40 yaşımda, işe başladığım zamandan beri ilk kez işsizim." diyor.

'Çalışma saatlerim kesildi'

Virüsün yayılma hızını azaltmak için alınan önlemleri destekliyor olsa da, Buxton hastanelerin tıbbi prosedürleri uygulamadıkça, diğer hemşirelerin de onunla aynı konuma gelmesinden endişe duyuyor.

Hastaneler için gelir üretimi elektif cerrahi ameliyatlara gelen yasaklardan etkilenmedi.

Dr Shaina Parks "Nisan ayı için 120 saat çalışmam belirlenmişti. Ancak Mart'ın yarısına doğru iş programıma baktığımda tüm çalışma saatlerimin kesildiğini gördüm. Hiçbir telefon veya e-posta almadım. Hepsi gitmişti. Çok rahatsız edici bir histi." diyor.

Dr Parks Michigan'dan bir acil tıp uzmanı fakat Ohio ve Oklahoma'daki hastanelerde çalışıyor.

Çalıştığı bölümler hala açık fakat hastalar içeri alınmıyor.


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Dr Parks durumunu şu sözlerle anlatıyor: "Kaybettiğim gelirimin yerine koymak için geçen aydan beri telefon vasıtasıyla tedavi uyguluyorum."

"Her bir hastadan duyduğum şey ise koronavirüs yüzünden korkup hastaneye gitmek istememeleri."

"Eğer hastaları görmüyorsak o zaman faturalanabilecek para kazanmıyoruz demek. Saatlik ödeme alırken, saat başı gördüğümüz hastalar için de para alıyoruz." diyor Dr. Parks ve öğrenci kredilerini geri ödemeye yardım etmek için işsizlik yardımına başvurmayı düşündüğünü söylüyor.

'Hastanenin geliri %60 düştü'

Pek çok Amerikalı sağlık çalışanlarının salgın esnasında maaş kesintisi yaşaması veya işlerini kaybetmeleri tuhaf görünse de, sağlık hizmetleri yöneticileri büyük finansal baskıların çok kısıtlı seçenekleri olduğu anlamına geldiğini dile getiriyor.

Bir ay içinde yaklaşık 8 milyon dolar kaybeden Vermont'taki bir hastane CEO'su Claudio Fort, "Sadece bir gece içinde gelirimizin %60 oranında düştüğünü gördük." diyor ve ekliyor, "Bu nedenle, hastane iş gücünün% 10'unun biraz altında, yaklaşık 150 personele ücretli izin vermek zorunda kaldık."

Fort "Ülkede, nasıl hayatta kalacağına, maliyet yapılarını aza indirmeye çalışıp bu durumu nasıl yönlendirip, maliyetlerini nakit biriktirmeye çalışan ve nakit akışını korumak için yapmaları gereken zor şeylere bakmayan bir hastane olduğunu düşünmüyorum. " diyor.


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Fort'un hastanesi federal hükümet tarafından kriz boyunca yaklaşık 5.4 milyon dolar aldı, fakat bu yine de büyük bir açık bırakıyor. Hastane Washington'dan gelecek aylarda nasıl bir yardım geleceğinden emin değil. Bu durumu da şöyle anlatıyor:

"Bu eşi görülmedik bir durum. Tüm bunlar sona erdiğinde, herkesi tam kapasite işe alıp önemsediğimiz 600.000 kişiye hizmet vermeyi umuyoruz. Ancak iki ay önce topluma yarar sağlamak için yaptığımız şeylerden kaçına devam edebiliriz bilmiyoruz."

Ancak bazıları için sağlık personeli işten çıkarımları ve hala çalışan on binlerce insanın ücret kesintisi yaşıyor olması, salgından hemen önceki şeylere geri dönmenin bile yeterli olmadığı hissini netleştirdi. Fort, "Kariyerlerimizin bu en zor zamanlarında her gün işe gelmemiz tehlikeliyken, sağlık çalışanlarının en azından bir risk, kaza ödemeleri almaları gerekirken biz onların çalışma saatlerini ve maaşlarını kesiyoruz, bu çok yanlış." diyor yaşadıkları için.

Dr. Jenab, Denver'da acil tıp doktoru olarak çalışıyor. Ona göre sorun çok açık:

"Amerika'da tıp alanındaki en büyük sorunlardan biri bunun bir iş haline geliş olması. Eskiden böyle değildi."

"Bu hastanelere, büyük kurumsal tıbbi gruplara çok yakın olma eğilimindeler, çünkü dürüst olmak gerekirse, hastalarından çok kar konusunda endişeliler."

Dr.Jenab'ın dediğine göre, sağlık personeli maruz kaldığı ani gelir kaybının, ABD özel sağlık hizmetlerinde koronavirüs krizinin ortaya koyduğu sistemli bir sorun olduğunu düşünüyor.

"ABD'deki doktorlar olarak öncelikli konuştuğumuz konulardan biri tüm bu olaylar son bulduğunda işimiz için nasıl gerçek ve uzun süreli bir değişim sağlayabiliriz?"

"Tıbbı iş anlamından uzaklaştırıp, hastalarımızı önemsemeye geri döndürmemiz gerektiğinin farkına varmamak imkansız."


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