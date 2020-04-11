Koronavirüs: ABD, Covid-19 nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs: ABD, Covid-19 nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, İtalya, Dünya
BBC

Koronavirüs: ABD, Covid-19 nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu

Amerikan Johns Hopkin Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de son 24 saatte 2 bin 108 kişi koronavirüs sonucu hayatını kaybetti.

11.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:20
Koronavirüs: ABD, Covid-19 nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu

Amerikan Johns Hopkin Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de son 24 saatte 2 bin 108 kişi koronavirüs sonucu hayatını kaybetti. Böylece ABD, koronavirüs nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu

Covid-19 vakalarının sayısının 500 bini aştığı ABD, yakında İtalya'yı geçerek virüsün en fazla can kaybına yol açtığı ülke olabilir.

Ancak Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nden uzmanlar, salgının ülke çapında yayılma hızının azalmaya başladığı yolunda işaretler olduğunu söylüyor.

Uzmanlardan Doktor Deborah Birx bu konuda iyi işaretler olduğunu söyledi, "Bu durum umut verici olsa da salgın henüz en üst düzeye ulaşmadı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedeceklerinin sayısının, ilk tahminlerin aksine 100 binin altında kalmasını beklediğini söyledi.

Trump, "Agresif stratejimizin çok sayıda kişinin hayatını kurtardığına dair net işaretler olduğunu görüyoruz" dedi.





19 bine yakın ölü

Amerikan Johns Hopkin Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de şu ana kadar koronavirüs sonucu 18 bin 777 kişi hayatını kaybetti.

ABD'den daha fazla insanın öldüğü tek ülke olan İtalya'da ise bu sayı 18 bin 849.

Uzmanların tahminlerine göre ABD'de ölü sayısı Cuma günü en üst düzeye ulaşacak ve daha sonra yavaş yavaş azalmaya başlayacak.

Bu sayının 1 Mayıs'a kadar günde 970 kişi seviyesine inmesi bekleniyor.

Trump yönetimi daha önce bu tarihte ekonomik faaliyetlerin yeniden başlayabileceğini açıklamıştı.





BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haber
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde en fazla ölüm gerçekleşti Haber
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde en fazla ölüm gerçekleşti
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı Haber
Bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e tepki: Artık sessiz kalmayacağız Haber
Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e tepki: Artık sessiz kalmayacağız
İtalya'da 107 meslektaşı ölen doktorlar: Çıplak elle cepheye gittiler Haber
İtalya'da 107 meslektaşı ölen doktorlar: Çıplak elle cepheye gittiler
ABD'de koronadan ölenlerin gömüldüğü adadaki toplu mezar görüntülendi Haber
ABD'de koronadan ölenlerin gömüldüğü adadaki toplu mezar görüntülendi
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
İngiltere'de ekipman olmadığı için çöp poşeti giyen 3 hemşire, koronavirüse yakalandı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saate 610 artarak 18 bin 279'a yükseldi
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
Oxford Üniversitesi araştırmacıları: Koronavirüs aşısı eylül sonuna kadar hazır olabilir
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
ABD'li ilaç şirketi Pfizer: Koronavirüsün tedavisi için yeni bir ilacın üzerinde çalışıyoruz, potansiyeli var
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü'nden koronavirüs ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Tarkan Pınar Deniz Esra Balamir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Koronavirüs: ABD, Covid-19 nedeniyle günde 2 binden fazla kişinin öldüğü ilk ülke oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 11:20:35. #1.15#
title