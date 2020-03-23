Koronavirüs AB'de taşımacılığı felç etti
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Koronavirüs salgının Avrupa taşımacılığı üzerinde büyük etkisi oldu.
23.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:24
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Koronavirüs salgının Avrupa taşımacılığı üzerinde büyük etkisi oldu. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemler taşımacılığı yavaşlattı ve bazen felç etti" dedi.
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Kaynak: Dunya.com