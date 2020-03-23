Koronavirüs AB'de taşımacılığı felç etti AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Koronavirüs salgının Avrupa taşımacılığı üzerinde büyük etkisi oldu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Koronavirüs salgının Avrupa taşımacılığı üzerinde büyük etkisi oldu. Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemler taşımacılığı yavaşlattı ve bazen felç etti" dedi.