Koronavirüs 5 dakika içinde bulaşır mı? Koronavirus nasıl bulaşır?
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Koronavirüs 5 dakika içinde bulaşır mı? Koronavirus nasıl bulaşır?

Mardin'de yaşayan ve koronavirüsle mücadelesini kazanan iş insanı Ekrem Sümer, "3 ay evden çıkmadım. Sadece 5 dakika bir arkadaşla araçta maskesiz oturdum. Ondan sonra hastalığı kaptım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Sürekli elimizi yıkayalım" dedi.

Koronavirüs 5 dakika içinde bulaşır mı? Koronavirus nasıl bulaşır?
17.07.2020 08:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 08:54

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan tansiyon hastası 56 yaşındaki Sümer'in yüksek ateş şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Mardin Devlet Hastanesinde tedavi gören Sümer, 10 günün sonunda test sonucunun negatif çıkması üzerine taburcu edildi. Tedavisi boyunca ve karantina sürecinde aile bireyleriyle sadece telefonda görüşebilen Sümer, "3 ay evden çıkmadım. Sadece 5 dakika bir arkadaşla araçta maskesiz oturdum. Ondan sonra hastalığı kaptım" dedi.

ARKADAŞI KORONAVİRÜSÜ ATLATABİLDİ Mİ?

Koronavirüse ilişkin tüm tedbirlere uyduklarını belirten Sümer, 3 ay boyunca acil durumlar dışında evden dışarı hiç çıkmadığını, çıktığında da maskesini çıkarmadığını söyledi. Bir görüşme için gittiği Kızıltepe ilçesinde bir anlık dalgınlıkla 5 dakikalığına maskesini çıkardığını ifade eden Sümer, "3 ay evden çıkmadım. Sadece 5 dakika bir arkadaşla araçta maskesiz oturdum. Ondan sonra hastalığı kaptım. Sosyal mesafemize dikkat edelim. Sürekli elimizi yıkayalım." dedi. Sümer, hastalığın kendisine arkadaşından bulaştığını anlatarak, kendisi ile arkadaşının da tedavi gördüğünü kaydetti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BU DURUMU NASIL TÖNETTİ?

Hemen fark etmediği hastalığın 5 gün sonra etkilerini hissetmeye başladığını anlatan Sümer, şöyle konuştu:

"Akşam üşüdüğümü hissettim. Sabah namaza kalktım, bir titreme tuttu beni. Öğlen oturduğum yerde 2-3 sefer terden kıyafet değiştirmek zorunda kaldım. Doktora gittim. Kan testi ve akciğer tetkikleri temiz çıktı. En son bir test daha yaptılar. Gece 23.00'te aradılar, hastaneye yatmam gerektiğini söylediler."

Hastaneye yattığı süreçte tat ve koku almadığını belirten Sümer, "Hafif bir öksürük başladı. Üşümek de yüksek ateşten kaynaklanıyormuş." dedi. Sümer, hastanede sağlık çalışanlarından büyük destek gördüğünü dile getirerek, "Çok ilgilendiler, güler yüz gösterdiler, moral verdiler. Bu hastalığın en büyük ilacı moral. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. Sümer, sağlık çalışanlarının özverili gayretleriyle hastane sürecini atlattığını, tat ve koku alamama sorununun da düzeldiğini bildirdi.

BAŞKA KİŞİLERE BULAŞTI MI?

10 gün hastanede yattım. İlk hafta bayağı stresliydim. 20 gün çocuklarımı görmedim. Endişem, 'Başkasına bulaştırmış mıyımdır?' oldu. Etrafımdakilere bulaştırmaktan çok korkuyordum" ifadelerini kullanan Sümer, diğer aile bireylerinin test sonucunun negatif çıkmasının teselli olduğunu aktardı. Son günlerde vaka artışının yaşandığı iller arasında Mardin'in de bulunduğunu hatırlatan Sümer, herkese maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

NE TÜR TEDBİRLER ALINMALI?

Sümer, Sağlık Bakanlığının, Valiliğin, İl Sağlık Müdürlüğünün uyarılarına harfiyen uyulması gerektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımda tanıdığımız arkadaşlarımızdan vefat edenler oldu. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için dikkat etmemiz gerekiyor. Balkona çıktığımda maskesiz dolaşan, hiçbir şey yokmuş gibi davrananları görüyorum. Bunu yapmasınlar. Belki kendileri bunu hissetmiyorlar ancak taşıyıcıdırlar."

Kötü bir süreçten geçildiğini, bu sürecin en kısa zamanda sona ermesini ümit ettiklerini anlatan Sümer, "Bunları yaşamamak için maske takın, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat edin lütfen." diye konuştu.

Kaynak: AA

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