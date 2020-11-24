Koronavirüs 2022'de bitecek diyen kahin Nicolas Aujula kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

Notr Dame Kilisesinin önceden yanacağını, dünyada sokak protestolarının artacağını ve buna benzer bir çok tahminde bulunan kahin Nicolas Aujula kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

Trump'ın seçimleri kaybedeceğinden Çin depremine kadar bir çok kehanette bulunan Nicolas Aujula yaptığı son açıklama koronavirüsün 2022 yılında biteceğini söyledi. Notr Dame Kilisesinin önceden yanacağını, dünyada sokak protestolarının artacağını ve buna benzer bir çok tahminde bulunan kahin Nicolas Aujula kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

NİCOLAS AUJULA KİMDİR?

"Dünyaca ünlü bir kilise yanacak" kehanetiyle adını duyuran Nicolas Aujula bir çok kehanette bulundu.

"Fanzine Official" adlı Instagram sayfasında yer alan haberde aşı çalışmalarıyla birlikte salgının 2021'de son bulacağı söylentilerinin aksine kahin Aujula, koronavirüsün 2022'de biteceğini söyledi.

Trump'ın seçimleri kaybedeceğinden Çin depremine kadar bir çok kehanette bulunan Nicolas Aujula yaptığı son açıklama koronavirüsün 2022 yılında biteceğini söyledi. Notr Dame Kilisesinin önceden yanacağını, dünyada sokak protestolarının artacağını ve buna benzer bir çok tahminde bulunan kahin Nicolas Aujula 34 yaşındadır.

Güney Londralı olan Nicolas, ruhlarla bağlantıya geçtiğini ve doğaüstü görüş yeteneğine sahip olduğunu savunuyor. Çocukluğundan beri böyle olduğunu belirten Nicolas Aujula Koronavirüs salgını henüz ortada yokken böyle bir virüsün çıkacağına dair kehanetlerde bulunmuştur. Dünyada 1 milyondan fazla can alan ölümcül salgınla ilgili bir açıklama daha yaptı.

"Fanzine Official" adlı Instagram sayfasında yer alan haberde aşı çalışmalarıyla birlikte salgının 2021'de son bulacağı söylentilerinin aksine kahin Aujula, koronavirüsün 2022'de biteceğini söyledi.