Koronavirüs 17 can aldı, virüs en az 571 kişiye bulaştı
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Koronavirüs 17 can aldı, virüs en az 571 kişiye bulaştı

Çin’de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 571'e yükseldi

23.01.2020 08:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:33
Koronavirüs 17 can aldı, virüs en az 571 kişiye bulaştı

Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 571'e yükseldi.


Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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