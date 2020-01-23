Koronavirüs 17 can aldı, virüs en az 571 kişiye bulaştı
Çin’de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 571'e yükseldi
23.01.2020 08:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:33
Çin'de şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 571'e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com