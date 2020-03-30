Koronavirisü 1 dakikada belirleyen radyoloji görüntüleme sistemi geliştirildi
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İl Sağlık Müdürlüğü, Milletvekili, Gaziantep, MHP, Sağlık

Koronavirisü 1 dakikada belirleyen radyoloji görüntüleme sistemi geliştirildi

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, geliştirilen yapay zeka programıyla, 1 dakikada radyolojik koronavirüs tanısı belirleyen sistemi tanıtarak, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.

30.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:21
Koronavirisü 1 dakikada belirleyen radyoloji görüntüleme sistemi geliştirildi

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, geliştirilen yapay zeka programıyla, 1 dakikada radyolojik koronavirüs tanısı belirleyen sistemi tanıtarak, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti. Program hakkında bilgi veren Taşdoğan, Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde çalışır hale getirilen programla, tomografi ile hastanın en kısa sürede teşhis edilerek, zaman kaybı olmadan doğrulama testi yapılıp, tedaviye başlanabileceğini söyledi. Taşdoğan, "Tanıttığımız yapay zeka, radyolojik tanı koyma becerisi dünyada en yüksek performansı gösteren ilk üç uygulamada yer almakta ve Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahiptir" diye konuştu.

MHP Milletvekili ve doktor Muhittin Taşdoğan, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı ile düzenlediği basın toplantısında, 'Yapay Zeka ile Radyoloji Görüntüleme' programına ilişkin açıklama yaptı. Programı bilgisayar üzerinden anlatan ve 1 dakika gibi kısa sürede sonuç alınabileceğini söyleyen Milletvekili Taşdoğan, "Henüz tanı laboratuvarı olmayan yerlerde bir tomografi ile hastanın kovid olup olmadığını 1 dakikadan kısa sürede yönlendirebilecek bir programdan bahsediyoruz. Dolayısıyla pozitif bir hasta gelirse bu sayede hemen önlem alınabilecek. Sağlık çalışanlarının kendilerini güvene alabileceği bir olanak sağlayacak. Hasta yatırıldıktan sonra doğrulama testleri ile tanı doğru ise tedavisine bir an önce başlanacak ve zaman kaybı yaşanmayacak. Çünkü zaman bu hastalıkta en önemli durumlardan birisi. Bu teknoloji ile radyoloji uzmanlarının iş yükü önemli derecede hafifleyecek. Bu uygulamanın sayesinde her saniyede bir tomografi bakma imkanı olacak. Tomografiler yüzde 99,76 isabet oranıyla okuyacak. Sistem tüm hastanelerde kullanılabilecek şekilde hazır hale getirilmiştir" diye konuştu.

'YÜZDE 99,76 ORANINDA DOĞRULUK ÖNGÖRÜYOR'Programı başta yoğun hastanelerde kullanacaklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, "Bu programın bize çok fayda getireceğini ve zaman kazandıracağını düşünüyorum. Bu çalışma yüzde 99,76 oranında doğruluk öngörüyor. Bu çalışmayı öncelikle en yoğun hastanelerimiz başta olmak üzere tüm hastanelerde uygulayacağız. Sonrasında bu çalışmaya destek vermiş olacağız hem de klinik semptomları uygun olan, yani ateş, solunum zorluğu ve öksürük şikayetleri bulunan ama anında test yapamadığımız hastalara uygulayacağız. Çünkü bazen test 24 veya 36 saatte yapılabiliyor. Bu süreçte hızlı tedaviye başlamak adına bu hastaları kovid19 gibi değerlendirip, hastanede izole edip hızlı bir şekilde tedavisine başlamamızı sağlayacak bir görüntüleme sistemi olduğunu düşünüyorum" dedi.MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan hazırladığı programı hastanelerde kullanılması için Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.?

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Kaynak: DHA

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