Koronasız güvenli ulaşım için HES kodu hayata geçti
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Koronasız güvenli ulaşım için HES kodu hayata geçti

01.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:40
Koronasız güvenli ulaşım için HES kodu hayata geçti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha güvenli kullanabilmek ve bulaş riskini en aza indirmek için ulaşımda HES Kodu'nu hayata geçirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha güvenli kullanabilmek ve bulaş riskini en aza indirmek için ulaşımda HES Kodu'nu hayata geçirdi. HES kodu sayesinde riskli olarak toplu taşımayı kullanmaya teşebbüs edenler engellenerek Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge uyarınca toplu ulaşım araçlarını kullananların toplu taşıma kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla eşleştirme işlemleri kapsamında Kayseri'de 'HES Kodu ile ulaşım' hizmeti faaliyete geçti.

Bu kapsamda Kayseri'de 1 Aralık itibariyle yolcular toplu taşıma araçlarına HES kodu eşleşen kartlar ile biniş yaparken, riskli olarak toplu taşımayı kullanmaya teşebbüs edenler engellenerek Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor.

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Kentte toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden, bugüne kadar 287 bin kart sahibi HES Kodu eşleştirmesi yaparken, HES kodu eşleştirmesi yapmayan kart sahiplerinin kartları da eşleştirme yapana kadar toplu taşıma kullanımına kapatıldı.

Ulaşım A.Ş. yetkilileri tarafından mağduriyet yaşanmaması için kartlarını aktif kullananların eşleştirmelerini yapmaları gerektiği, aksi halde toplu taşıma araçlarına binilemeyeceği hatırlatmasında bulunuldu.

HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

https://kayseriulasim.com/heskodkayit internet sayfasına tıklayıp, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sitede yer alan Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Süresiz HES Kodu ve Toplu Taşıma Kart Numarası bilgilerini sisteme kaydederek Toplu Taşıma Kart-HES Kodu eşleştirmenizi yapmanız önemle rica olunur. Ayrıca HES kodunu kartlarla eşleştirme konusunda gerekli destek, ücretsiz Alo 153 üzerinden verilmektedir.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)

KORONASIZ GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN HES KODU HAYATA GEÇTİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha güvenli kullanabilmek ve bulaş riskini en aza indirmek için ulaşımda HES Kodu'nu hayata geçirdi. HES kodu sayesinde riskli olarak toplu taşımayı kullanmaya teşebbüs edenler engellenerek Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge uyarınca toplu ulaşım araçlarını kullananların toplu taşıma kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodlarıyla eşleştirme işlemleri kapsamında Kayseri'de 'HES Kodu ile ulaşım' hizmeti faaliyete geçti.

Bu kapsamda Kayseri'de 1 Aralık itibariyle yolcular toplu taşıma araçlarına HES kodu eşleşen kartlar ile biniş yaparken, riskli olarak toplu taşımayı kullanmaya teşebbüs edenler engellenerek Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor.

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Kentte toplu ulaşımı güncel kullanan ve kartında hareketlilik gözüken 845 bin kişiden, bugüne kadar 287 bin kart sahibi HES Kodu eşleştirmesi yaparken, HES kodu eşleştirmesi yapmayan kart sahiplerinin kartları da eşleştirme yapana kadar toplu taşıma kullanımına kapatıldı.

Ulaşım A.Ş. yetkilileri tarafından mağduriyet yaşanmaması için kartlarını aktif kullananların eşleştirmelerini yapmaları gerektiği, aksi halde toplu taşıma araçlarına binilemeyeceği hatırlatmasında bulunuldu.

HES KODU NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

https://kayseriulasim.com/heskodkayit internet sayfasına tıklayıp, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sitede yer alan Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Süresiz HES Kodu ve Toplu Taşıma Kart Numarası bilgilerini sisteme kaydederek Toplu Taşıma Kart-HES Kodu eşleştirmenizi yapmanız önemle rica olunur. Ayrıca HES kodunu kartlarla eşleştirme konusunda gerekli destek, ücretsiz Alo 153 üzerinden verilmektedir. - KAYSERİ

Koronasız güvenli ulaşım için HES kodu hayata geçti
Koronasız güvenli ulaşım için HES kodu hayata geçti
Koronasız güvenli ulaşım için HES kodu hayata geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esma Küçükşahin

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