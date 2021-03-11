Koronanın yapamadığını soğuklar yaptı: Soğuk hava eve kapattırdı

Korona virüs vakalarının yükseliş gösterdiği Tekirdağ'da güneşli havaların ardından bu sabah saatlerinde soğuk ve yağış hava kendini gösterince vatandaşların yoğunluk gösterdiği sahil alan boş kaldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan bazı vatandaşlar, "İnsanlar hastalıktan kaçmıyor ama soğuktan kaçıyor" dediler.

Ülkede ilk vakanın görülmesinden bu yana tam 1 yıl geride kalırken, dünya genelinde korona virüs korku salmaya devam ediyor. Vakaların yükseliş gösterdiği Tekirdağ'da, güneşli günler yerini yağış ve soğuk havaya bırakmasıyla Tekirdağ sahili boş kaldı. Koronaya rağmen güneşli havada sahilleri tıklım tıklım dolduran vatandaşların, soğuk ve yağışlı havalardan kaçması akıllarda soru işareti bıraktı.

"HASTALIKTAN KAÇMIYOR AMA SOĞUKTAN KAÇIYOR"

Vatandaşlar, "İnsanlar hastalıktan kaçmıyor ama soğuktan kaçıyor. Bak bugün kimse yok burada. Temizlik mesafe maske. Bu bulaşıcı hastalık. Korumazsan devam eder. Bir de polis geliyor 'Niye masken yok' diyor. Vatandaş 'Sana ne ben ölürsem' diyor. Bu kadar sorumsuzluk olmaz. Ondan sonra ağlıyorlar hastanede çok bakmıyorlar diye. Ama her yerde hizmet sonsuz. Çok güzel her şey güzel ama biraz uymak lazım. Maskesiz kimse dolaşmasın sırası gelen herkes aşısını olsun" dediler.

(Halil Dağ/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı