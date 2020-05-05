Koronanın vurduğu baklavacılarda normalleşme sevinci
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Koronanın vurduğu baklavacılarda normalleşme sevinci

Koronanın vurduğu baklavacılarda normalleşme sevinci
05.05.2020 21:23 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:25

- Koronanın vurduğu baklavacılarda normalleşme sevinci Baklavacılar sosyal mesafeye dikkat ediyor Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan baklavacılar normalleşme süreci ile eski günlerine geri dönmeyi umut ediyor...

- Koronanın vurduğu baklavacılarda normalleşme sevinci

Baklavacılar sosyal mesafeye dikkat ediyor

GAZİANTEP - Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve korona virüs nedeniyle zor günler yaşayan baklavacılar normalleşme süreci ile eski günlerine geri dönmeyi umut ediyor

Gaziantep'te baklava imalatçıları, korona virüsten nasibini aldı. Ramazan ayında iftar yemeklerinin ardından tercih edilen baklava yapımında hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Korona virüs nedeniyle siparişlerde düşüklük yaşanırken, şehir dışından gelen siparişler kargo yoluyla ulaştırıyor. Baklavanın her aşamasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek çalışılırken, korona virüs nedeniyle bu Ramazan ayı da farklı geçiyor. Baklava imalatçıları evlere kadar paket servisi yaparak süreci en hasarsız bir şekilde atlatmaya çalışıyor. Baklava işletmecisi Levent Aktaş, "Bu Ramazanı farklı bir şekilde geçiriyoruz, korona virüs nedeniyle. Belki de hayatımızda ilk defa görüp, yaşayacağımız günler geçiriyoruz. Büyüklerimizin hiç görmediği günler yaşıyoruz. İnşallah bu günleri görmeyiz. Bu vesileyle baklava tüketimi biraz azaldı. Ulaşım sıkıntısından dolayı. Uçaklar havalanmıyor, otobüsler hareketlenmiyor. Kendi aracınızla bile şehir dışına çıkamıyorsunuz. İster istemez bu da bizim işlerimize yansıdı" dedi.

Kapasite düştü

Korona virüs ile mücadele kapsamında personel sayısını düşüren baklava işletmecileri sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da riayet ederek, süreci atlatmaya çalışıyor. Süreçte evlere paket servisi yaptıklarını da belirten Aktaş, "Sosyal mesafeyi korumaya dikkat ediyoruz. Baklavacılık temizlik ister, hijyen ister. Biz hijyene çok önem veriyoruz. Personel sayımızı azalttık. Mesafeli şekilde çalışıyoruz, ama yine de baklava severlere kargolar vasıtasıyla baklavalarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasında baklavacılar, dükkanlarını valiliğin özel izniyle açabiliyorlar. Burada kimse sokağa çıkamadığı için biz paket servislerle baklava isteyenlere Gaziantep içinde evlerine kadar paket servis yetiştiriyoruz" dedi.

Koronanın vurduğu baklavacılarda normalleşme sevinci

Kaynak: İHA

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