Koronanın uğramadığı Kosova'da virüse karşı önleyici tedbirler alındı Korona virüsünün görülmediği ülkelerden biri olan Kosova'da hükümet tarafından virüsün yayılmasını engellemeye yönelik geniş kapsamlı tedbirler alındı.

Korona virüsünün görülmediği ülkelerden biri olan Kosova'da hükümet tarafından virüsün yayılmasını engellemeye yönelik geniş kapsamlı tedbirler alındı.



Kosova'da korona virüsü vakasına rastlanmamasına rağmen Başbakan Albin Kurti'nin başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, 11 maddeden oluşan tedbir listesini onayladı. Virüsten korunmaya yönelik alınan önleyici tedbirler çerçevesinde öncelikle Kosova genelinde kamu ve özel olmak üzere tüm aşamalarda eğitime 27 Mart'a kadar ara verildiği bildirildi. Yüksek ve orta riskli ülkelerle hava ve kara yolculuğunun da geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.



Salgının olduğu ülkelerden gelen tüm vatandaşların test edilmesi ve önleyici tedbirler alınması için Kosova'ya tüm girişlerde polis ile birlikte sağlık ekipleri tarafından yolcuların zorunlu kontrolü yapılacak. Riskli ülkelerden gelen tüm vatandaşlar karantinaya alınacak. Spor etkinlikleri, toplantılar, konserler, konferanslar gibi toplu faaliyetler düzenlenemeyecek. Yerel saatle 23.00'ten sonra restoranlar, gece kulüpleri, spor salonları, yüzme havuzları faaliyet gösteremeyecek.



Tüm kamu işletmeleri ve yolcuların toplu taşımasını yapan özel şirketler, ulaşım araçlarını düzenli olarak dezenfekte etmekle yükümlü olacak.



Ayrıca, korona virüsün salgın olarak ilan edildiği ülkelere bireysel ve organize seyahatlerin de askıya alındığı açıklandı. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA