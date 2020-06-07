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Koronanın sekteye uğrattığı ihracatı EGİAD Dış Ticaret Elçileri harekete geçirecek

19'un ihracatta oluşturduğu olumsuz etkileri bertaraf etmek için "Dış Ticaret Elçileri" projesini başlattı.

Koronanın sekteye uğrattığı ihracatı EGİAD Dış Ticaret Elçileri harekete geçirecek
07.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:38

19'un ihracatta oluşturduğu olumsuz etkileri bertaraf etmek için "Dış Ticaret Elçileri" projesini başlattı.

Korona virüsünün etkisi, ihracat rakamlarına ciddi bir şekilde yansıdı. Mayıs ihracatında, değer bazında en fazla düşüş gösteren ülkelerin büyük bir kısmının Covid-19 salgınının en fazla hissedildiği; Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve sınırlarda karantina önlemlerinin alındığı Irak, İran gibi ülkelerin olması dikkat çekti.

Genç iş insanlarının yurt dışına açılma sürecini hızlandırmak, bu süreçteki maliyetleri düşürmek ve Covid-19'un oluşturduğu olumsuz etkileri bertaraf etmek isteyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), dış ticaret konusunda üyelerine danışmanlık yapmak üzere "Dış Ticaret Elçileri" başlığı altında yeni bir proje başlattı.

"İhraç ürünlerimiz açısından en önemli pazar şüphesiz Avrupa Birliği"

Yurt dışı ile bağlantısı bulunan üyelerinin, o ülke ile bağlantıya geçmek isteyen diğer üyelere danışmanlık yapacağı projenin ilk ayağı "Almanya" başlığı ile gerçekleşti. Almanya'daki firmalarla yoğun bir çalışma sergileyen EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Mehmet Sancak, üyelere ayrıntılı olarak Almanya iş koşullarını aktararak ilk etkinliğin konuşmacısı oldu.

Rekor düzeyde bir ilgiyle online olarak 250 iş insanının katılım gösterdiği etkinliğin açılışını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, korona virüsü salgınının ihracatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Zira ihracatımızın önemli bir kısmı kıta Avrupa'sına yapılmakta ve salgından etkilenen ülkelere yapmış olduğumuz ihracatta önemli azalmalar yaşanıyor. Salgının en fazla etkilediği ülkelerin başında olan İtalya'ya yapılan ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında bir düşüş yaşandı. Benzer durum İspanya'ya yapılan ihracatlar için de söylenebilir. İhraç ürünlerimiz açısından en önemli pazar şüphesiz Avrupa Birliği. Avrupa Birliğini komşu ülkelerimiz İran ve Irak takip ediyor. Avrupa Birliğine üye ülkelerin Covid-19 ile mücadele kapsamında gelecekte uygulaması muhtemel kısıtlama veya yasaklamaların ihracatımızı olumsuz yönde etkileyeceğini değerlendiriyoruz. Benzer durumun İran ve Irak ile olan ticaret için de geçerli olduğunu söylemek hatalı bir yorum olmaz. Diğer yandan, özellikle kara yolu ile yapılan ihracatlarda eşyaların geçiş güzerahındaki ülkelerin uygulayacağı kısıtlamaların ekstra gecikmelere neden olabileceği bu durumun da ihracatı olumsuz etkileyebileceğini söyleyebiliriz" dedi.

Normalleşme ile ihracata ağırlık verilecek

Olumsuz tabloyu normalleşme ile birlikte yeniden ihracatın hareketlenmesi yönüne döndürme çabasında olduklarını kaydeden Aslan, "Tekrar güzel günlere döneceğimizi düşünerek geleceğe odaklanalım. 15. dönem yönetim kurulu olarak çok önem verdiğimiz EGİAD Dış Ticaret Elçileri projesi ile yurt dışında şirket kurmak veya doğrudan ihracat yapmak isteyen üyelerimiz ile halihazırda bu konuya hakim ve yurt dışı yatırımları olan EGİAD üyelerini bir araya getirerek iş ağlarını güçlendirmeyi planladık. Yurt dışına açılmak çok cazip gibi gözükse de küreselleşmeye tam olarak hazırlanmamış bir şirket ciddi risklere maruz kalabilir. Bu noktada danışmanlık firmalarının oluşturduğu yüksek maliyetler şirketleri sürece başlamaktan çoğu zaman vazgeçirmektedir. Yurt dışına açılma sürecini daha önce yaşamış ya da sürece hakim olan kişilerden destek almak bu riskleri ve maliyetleri düşürecektir" şeklinde konuştu.

Bu kapsamda Almanya'nın mercek altına alındığı ilk etkinliğin konuk konuşmacısı EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikkan Şirketler Grubu CEO'su Fatih Mehmet Sancak oldu.

Toplantıda Alman ve Türkiye'nin ticari ilişkilerine odaklanan Sancak, Almanya'nın demografik, ekonomik ve kültürel yapısı, Almanya ve Türkiye ticari ilişkilerinin tarihi arka planı, güncel iş hacmi ve sektörler hakkında bilgi verdi.

Güncel bilgilerin yanı sıra Almanya ile iş yapmak ve şirket kurmak isteyen firmaların izlemesi gereken yollar ve yasal prosedürler hakkında da bilgi aktaran Sancak, Covid-19 sonrası iki ülke arasındaki ticari ilişkinin nasıl şekilleneceği konusundaki düşüncelerini paylaştı. Sancak, Almanya ve Türkiye'nin ciddi bir ortaklığı bulunduğunu belirterek, "Türkiye olarak 2018 rakamları ile 16 milyar dolar ihracatımız, 20 milyar dolar ithalatımız bulunmakta. Türkiye ihracatının yüzde 10'u ile Türkiye için birinci sırada yer almaktadır. Dünyanın 3. büyük ihracatçısı, en büyük 3. İthalatçısı olarak yapılabilecek iş birliklerinde öncelikle fizibilite çalışması yapılmalıdır. Türkiye'den ithalatının yüzde 90'ı sanayi, yüzde 10'u tarım ve gıda mamulleri üzerinden gerçekleşmektedir. Yenilenebilir enerji sektörü son yıllarda çok dikkat çekmektedir. Türkiye'den mal üretmek isteyenlerin bu sektörü ele almasını tavsiye edebiliriz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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