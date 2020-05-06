Koronanın ortaya çıktığı Wuhan'da okullar açıldı

Çin'in virüs merkezi Wuhan kentinde öğrenciler okula döndü.

Çin'in virüs merkezi Wuhan kentinde öğrenciler okula döndü. Öğrencilerin maske taktığı okullarda derslikler sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

Çin'de korona virüs salgınının ilk ortaya çıktığı Wuhan kentinde okullar açılmaya başladı. Wuhan'ın Hubei bölgesinde, öğrenciler ders başı yaptı. Okula girişleri sırasında termal kamera ile ateşleri kontrol edilen öğrenciler maske takarak dersleri dinledi. Sosyal mesafeye dikkat eden öğrenciler, birkaç metre aralıklarla oturdu.

Lise ve üniversite öğrencileri ders başı yaparken ilkokul öğrencilerinin okula döneceği tarih henüz netlik kazanmadı. - WUHAN

Kaynak: İHA