Koronalı hastalara özel donanımlı araç
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Koronalı hastalara özel donanımlı araç

09.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:48
Koronalı hastalara özel donanımlı araç

Adana Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 testi pozitif çıkan ve virüs şüphesi taşıyan vatandaşların evden hastaneye, hastaneden de eve ulaşımını sağlamak amacıyla tahsis ettiği araçları hizmete sundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 testi pozitif çıkan ve virüs şüphesi taşıyan vatandaşların evden hastaneye, hastaneden de eve ulaşımını sağlamak amacıyla tahsis ettiği araçları hizmete sundu.

Özel olarak dizayn edilen araçlarla, hasta ve ulaştırma personelinin teması ortadan kaldırıldı. Araçları kullanan ulaştırma personeli de özel giysilerle izole ediliyor.

Hizmetten ücretsiz yararlanmak isteyen hastalar Alo 153'ü arayarak talepte bulunabilecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Covid-19 vakalarının arttığını belirterek, "Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın hastaneden eve, evden hastaneye gitmesi sırasında hastalığın bulaşma riski artıyor. Kendi aracı olmayan vatandaşlarımız toplu taşımayı kullansa, başka insanlara bulaşma ihtimali mevcut. Biz de özel olarak hazırlanmış araçlar ve izole giysilerle donanımlı ulaştırma personelimizle böyle bir taşıma hizmeti vermeyi uygun bulduk.

Ekiplerimiz, talepte bulunan Covidli hastaları evden hastaneye, hastaneden eve taşıyacak. Böylece Covid'li hastaların gidip gelme sırasında başka insanlarla teması ve dolayısıyla hastalığı bulaştırması engellenmiş olacak. Bu kardeşlerimiz 153'e telefon ettiklerinde hizmetimizden yararlanacak. Vatandaşlarımıza, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum" dedi. - ADANA

Koronalı hastalara özel donanımlı araç
Koronalı hastalara özel donanımlı araç

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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