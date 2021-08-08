Koronalı hasta otelde yakalandı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı

Koronalı hasta otelde yakalandı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı Kırıkkale'de otel odasında tespit edilen korona virüs hastası bir vatandaş ile otel işletmecisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.

Koronalı hasta otelde yakalandı: 4 bin 50 lira ceza uygulandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otel odasında tespit edilen korona virüs hastası bir vatandaş ile otel işletmecisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.

Çanakkale'den çalışmak için Kırıkkale'ye gelen korona virüs (Covid-19) hastası Murat K. (34), konaklamak için bir otele geldi. Otel görevlisi, HES kodunu kontrol etmeden Murat K.'yı otele kabul etti. Otele kayıt yapıldıktan bir süre sonra da "İzlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik olarak GBT (Genel Bilgi Toplama) sistemine düştü.

Polis, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine durumu bildirdi. Filyasyon ekipleri, PCR testi pozitif olan Murat K. ile HES kodu kontrolü yapmayan otel işletmecisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı. İnsan sağlığını tehlikeye atan Murat K., 14 gün süreyle de karantinaya alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay