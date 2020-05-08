Koronalı hasta karantinadan kaçtı, yakalandığı yerdeki vatandaşlar polisi çileden çıkardı
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Koronalı hasta karantinadan kaçtı, yakalandığı yerdeki vatandaşlar polisi çileden çıkardı

Koronalı hasta karantinadan kaçtı, yakalandığı yerdeki vatandaşlar polisi çileden çıkardı
08.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:31

Koronalı hasta karantinadan kaçtı, yakalandığı yerdeki vatandaşlar polisi çileden çıkardı Bursa'da tedavi gördüğü hastaneden kaçan yaşlı adama 3186 lira para cezası kesildi, ikna edilerek hastaneye götürüldü Bursa'da korona hastası hastaneden kaçtı polis ve 112 ekipleri seferber oldu.

Koronalı hasta karantinadan kaçtı, yakalandığı yerdeki vatandaşlar polisi çileden çıkardı

Bursa'da tedavi gördüğü hastaneden kaçan yaşlı adama 3186 lira para cezası kesildi, ikna edilerek hastaneye götürüldü

BURSA - Bursa'da korona hastası hastaneden kaçtı polis ve 112 ekipleri seferber oldu. Karantinadan kaçıp yaşadığı mahalledeki kahveye giden adamla temastaki kişiler ise polisi çileden çıkardı. Kahvehanede 10 kişinin bir arada olduğunu gören polis, "Burada kalabalık durmayın, siz ne yapıyorsunuz" diyerek isyan etti. Karantinadan kaçan şahsa 3186 lira para cezası kesildi.

Korona tedavisi görürken kayıplara karışan yaşlı adam ortalığı ayağa kaldırdı. Covid 19 hastasını yakalamak için seferber olan polis ve 112 ekipleri karantina firarisi şahsı çay ocağında yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, yakalandığı korona virüs sebebiyle hastanede tedavi gören 60 yaşındaki Mehmet Ali K. karantinadan kaçıncı polis harekete geçti. Firari şahsın Elmasbahçeler Mahallesine gelebileceğini öğrenen ekipler dün geceden bu yana mahalle çevresinde seferber oldu. Ancak firari yaşlı adam gece boyu saklandığı yerden çıkmayınca ekipler tarafından bulunamadı.

Mehmet Ali K.' Elmasbahçeler Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan çay ocağına gelince durumdan şüphelenen mahalle esnafı polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzeri kısa sürede olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri yaşlı adamı ambulansa bindirip hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kahvede toplanan ve aynı zamanda maske takmayan vatandaşları uyarılarda bulundu. Polis, "Siz ne yapıyorsunuz. Burada kalabalık duruyorsunuz, sosyal mesafe yok. Maske yok. Ben geldiğimde 10 kişi biraradaydınız. Hepinize ceza yazacağım" dedi.

Mahalle sakinleri Mehmet Ali K.'nın karantinadan kaçtığını belirterek, "Dün gece polis ekipleri gelip mahallede aramış ama bulamamışlar. Covid 19 olduğu söylendi. Biz de sabah burada görünce polisi arayıp haber verdik. Kimsenin mağdur olmasını istemeyiz" diye konuştu.

Hıfzısıhha Kanunu gereği 3186 lira ceza kesilen yaşlı adamın daha önce tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Koronalı hasta karantinadan kaçtı, yakalandığı yerdeki vatandaşlar polisi çileden çıkardı

Kaynak: İHA

Manşet

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