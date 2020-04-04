Koronalı günleri karikatür ile aşıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Koronalı günleri karikatür ile aşıyor - Haber
Eskişehir, Yaşam

Koronalı günleri karikatür ile aşıyor

Eskişehirli karikatürist Feriye Güzeloğlu, Korona virüs (Covıd-19) nedeniyle evinden çalışmalarını sürdürürken, yaptığı karikatürler vatandaşları güldürmeyi sürdürüyor.

04.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:03
Koronalı günleri karikatür ile aşıyor

Eskişehirli karikatürist Feriye Güzeloğlu, Korona virüs (Covıd-19) nedeniyle evinden çalışmalarını sürdürürken, yaptığı karikatürler vatandaşları güldürmeyi sürdürüyor.

Dünya'nın mücadele ettiği Korona virüs (Covıd-19) ile mücadele kapsamında korunmak için evlerinden çıkmayan sanatçılar çalışmalarına devam ediyor. Eskişehirli kadın karikatürist Feriye Güzeloğlu'da çalışmalarını evinden sürdürüyor. Evde sanatını çocuğunu da aktaran Güzeloğlu, zor zamanlarda insanları güldürmenin önemli olduğuna dikkat çekti.

Evinde karikatür yapmaya devam eden Feriye Güzeloğlu, "Evde hayat var. Okumanın yeri olmadığı gibi üretmenin de yeri olmaz. Ev en güzel üretim yerlerinden biridir. Sanat insanı yansıtan en güzel yaşam alanıdır. Bu yaşam alanında mizahı etkili kullanabilmek, içinde bulunduğumuz durumları yansıtarak işlemek en zor günlerde insanları güldürebilmek, düşündürebilmek, biz karikatüristlerin görevidir" dedi.

Öte yandan Güzeloğlu'nun kızı Zeynep de annesi gibi karikatür çizmeye çalışıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haber
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haber
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haber
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haber
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haber
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Ertelenmeseydi Fenerbahçe maçına çıkmayacaktık
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bolu Belediyesi, suya yüzde 50 indirim yaptı
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Simge Sağın Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Koronalı günleri karikatür ile aşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 12:19:57. #1.14#
title