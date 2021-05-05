Koronalı babasına su vermek isteyen kıza anne engeli
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Koronalı babasına su vermek isteyen kıza anne engeli

Koronalı babasına su vermek isteyen kıza anne engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da Covid-19'a yakalandığı için köyündeki halk tarafından dışlanan adama, kızı su vermek istediği sırada annesi tarafından engellendi.

Hindistan'da Covid-19'a yakalandığı için köyündeki halk tarafından dışlanan adama, kızı su vermek istediği sırada annesi tarafından engellendi. Kızın babasına yardım etmek için feryat ettiği anlar ise ülkenin gündemine oturdu.

Hindistan'da korona virüs salgını nedeni ile vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, hayatını kaybedenler parklarda ve boş arazilerde yakılıyor. Ülkedeki oksijen krizi nedeni ile ise birçok hastanın tedavisine devam edilemiyor. Andhra Pradesh eyaletine bağlı Vijaywada kentinde çalışan 50 yaşındaki adam, Covid-19 test sonucu pozitif çıkmasının ardından Srikakulam'da bulunan köyüne geri döndü. Covid-19 nedeni ile köy sakinleri tarafından dışlanan adam, köyün dışında bulunan bir kulübede kalmaya zorlandı.

Babasının yerde yattığını gören küçük kız ise babasına su vermek istediği sırada annesi tarafından hastalık bulaşır endişesi ile engellendi. Annenin küçük kızı babadan uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yürekleri parçaladı. Çevredeki köylüler tarafından dün kayıt altına alınan görüntülerde, küçük kızın feryat ettiği duyuldu.

Yerel basında yer alan haberlerde, hasta adamın kısa süre sonra hayatını kaybettiği ve hastanelerde yatak olmadığı için tedavi edilemediği ifade edildi.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 20 milyon 764 bin 74'e, toplam can kaybı ise 226 bin 720'ye ulaştı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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