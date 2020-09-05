Koronalı aşçının yaptığı yemeği 300 işçi yedi iddiası - Koronalı aşçının yaptığı yemeği 300 işçi yedi iddiası İtiraz eden işçiyi KOD-29 ile işten attılar Gaziantep'te, 300 işçinin çalıştığı bir fabrikadaki aşçının korona virüs testi pozitif çıktı.

- Koronalı aşçının yaptığı yemeği 300 işçi yedi iddiası

İtiraz eden işçiyi KOD-29 ile işten attılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 300 işçinin çalıştığı bir fabrikadaki aşçının korona virüs testi pozitif çıktı. Aşçının yaptığı yemeğin ise, dökülmek yerine işçilere yedirildiği iddia edildi. Duruma itiraz eden bir işçi ise, KOD-29 ile işten çıkarıldığını söyledi. Fabrika yetkilileri ise İddiaları yalanladı.

Sanayi kenti Gaziantep'te korona virüs vakalarının artışında ve yayılmasında en önemli etken olarak gösterilen fabrikalarda salgının başladığı ilk zamanlardan itibaren korona virüs vaka sayıları yüksek olan kentte, faaliyet gösteren bir fabrikada yaşandığı iddia edilen son olay ise pes dedirtti. Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan bir aşçının korona virüs testi pozitif çıktı. İddiaya göre, testi pozitif çıkan aşçının yaptığı yemek ise dökülmek yerine fabrikadaki 300 işçiye yedirildi. Duruma itiraz eden ve yaşanan olayları sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Yılmaz isimli işçi ise, KOD-29'dan işten çıkarıldığını iddia etti. Fabrika yetkilileri ise, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylediler.

"Korona virüslü aşçının yaptığı yemeği yedirdiler"

Yaşanan olayı anlatan ve duruma itiraz ettiği için işten çıkarıldığını iddia eden Mustafa Yılmaz,"Fabrikada çalışıyordum. 22 Ağustos 2020 tarihinde aşçımız Covid-19 testi için hastaneye gitmişti. Aşçımız test sonucu çıkmadan tekrar iş yerine gelip yemek yapmaya başlıyor. Bu yemeği yaptıktan sonra da test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen bu yemeği bize yediriyorlar. Bu yemeği fabrikada çalışan 300 kişi yiyor ve bundan sonra karantina uygulanmadı. Yapılan o yemek 3 gün boyunca işçilere yedirildi ve aşçımızın yaptığı yemekten dolayı bir kişinin daha Covid-19 hastalığına yakalandığı söylendi" dedi.

"İtiraz ettim, KOD-29'la işten çıkarıldım"

Fabrikada yaşanan bu durumu sosyal medya hesabından paylaştığını ve nedenle KOD-29 ile işten çıkarıldığını iddia eden Yılmaz, "Ben arkadaşlarımın sağlığı için bu olayı Whatsapp durumumda paylaştım. İnsanlar çoluk çocuk sahibi bir rahatsızlık, sıkıntı olmasın diye paylaştım. Bundan dolayı beni KOD-29 ile işten çıkardılar. Personel müdürlüğündeki bir yönetici bana, 'İnsanları uyarmak sana mı kaldı?' dedi. Ben bu fabrikada 7 yıl özveri ile çalıştım, gecemi gündüzüme kattım. Pandemiden dolayı işten çıkarmak yasak olduğu için beni KOD-29 ile işten çıkarttılar. Tazminat ve ihbar hakkımı alamadım ve bana, 'git mahkemeye ver ne halin varsa gör' dediler. Ben mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. İnsanların sağlığı ile oynamasınlar" diye konuştu.

"İddialar gerçek dışı"

Öte yandan yaşanan olayı yalanlayan fabrikada yetkilileri ise, aşçının korona virüs testinin pozitif çıktığını doğrularken, korona virüs testi pozitif çıkan aşçının yaptığı yemeğin kimseye yedirilmediğini ve işçi Mustafa Yılmaz'ın iş ahlakına aykırı davranışlar nedeniyle işten çıkarıldığını, bu nedenle de karalama yapmaya çalıştığını iddia etti.

Kaynak: İHA