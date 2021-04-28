Koronadan ölenler toplu olarak boş arazilerde yakılmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronadan ölenler toplu olarak boş arazilerde yakılmaya devam ediyor

Koronadan ölenler toplu olarak boş arazilerde yakılmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'da korona virüs salgınında artan vaka ve can kaybı nedeni ile Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri krematoryumlarda yer kalmaması nedeni ile boş alanlarda yakılmaya devam ediyor.

Hindistan'da korona virüs salgınında artan vaka ve can kaybı nedeni ile Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri krematoryumlarda yer kalmaması nedeni ile boş alanlarda yakılmaya devam ediyor.

Korona virüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan'da sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Yüksek can kaybı nedeni ile krematoryumlar da yer kalmayan ülkede hayatını kaybedenler boş arazilerde toplu olarak yakılmaya devam ediyor.

Başkent Yeni Delhi'de krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle parklar ve diğer boş alanlar da derme çatma krematoryumlar inşa ediliyor. Başkentin Sarai Kale Han krematoryumun da en az 27 ve yakındaki bir parka onlarca yeni yakma alanı inşa ediliyor. Krematoryumda çalışan bir personel ise sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar çalıştıklarını ifade etti.

Yetkililer, cenaze ateşi yakmak için şehir parklarındaki ağaçları kestiklerini belirterek, cesetlerin yakılması için üç ila dört saatlik bir bekleme süresi olduğunu ve her cesedin yanmasının altı saat kadar sürdüğünü ifade etti.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 17 milyon 988 bin 637'ye, toplam can kaybı ise 201 bin 165'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Meral Kaplan Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koronadan ölenler toplu olarak boş arazilerde yakılmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 10:57:49. #1.16#

title