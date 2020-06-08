Koronadan ölen kadın defnedildi
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Koronadan ölen kadın defnedildi

Koronadan ölen kadın defnedildi Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçmiş bayram ziyaretinde koronaya yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadın, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılınan cenaze namazının ardından defin edildi Nizip ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi'nde...

08.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:00

Koronadan ölen kadın defnedildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçmiş bayram ziyaretinde koronaya yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadın, sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılınan cenaze namazının ardından defin edildi

Nizip ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi'nde bayram sonrasında kendisini ziyarete gelen yakınlarının korona virüs bulaştırdığı 77 yaşındaki Fatma G, tedavi gördüğü hastanede hayatının kaybetmesinin ardından cenazesi defin evinin bulunduğu Adaklı Mahallesi'ne getirildi. Fatma G'nin cenazesi, bir kaç yakını tarafından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edecek şekilde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fatma G., sessiz sakin gerçekleştirilen uğurlama ile mahalle mezarlığına defin edildi.

Fatma G., geçmiş bayram kutlaması için torunlarının ziyarete gelmesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan test sonuçlarında ise korona virüs (covid 19) tespit edilmişti. Yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Fatma G.'de korona virüs tespit edilmesinin ardından, yaşadığı evin de aralarında bulunduğu mahalledeki toplam 5 evde karantina başlatılmıştı.

İslahiye'de 66 kişi karantina altına alınmıştı

Öte yandan Gaziantep'te fabrika işçisi olarak çalışan A.K. (32), bayramda uygulanan kısıtlamanın sona ermesinin ardından 1 Haziran'da İslahiye'nin Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına bayram kutlamasına gitmiş, ailesi ve yakınları ile bayramlaşan A.K.'nın daha önce yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirlenince hastanede tedaviye alınmıştı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine ise Şerikanlı Mahallesi'nde bulunan 12 ev ile bu evlerde yaşayan toplam 66 kişi karantina altına alınmıştı.

Koronadan ölen kadın defnedildi

Kaynak: İHA

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