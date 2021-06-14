Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
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Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Haberler | Yaşam

Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı Bursa'daki İvazpaşa Camii imamı Yusuf Ziya Aslaner, korona virüs sebebiyle vefat etti.

Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Bursa'daki İvazpaşa Camii imamı Yusuf Ziya Aslaner, korona virüs sebebiyle vefat etti.

Bursa'da gençler ve çevresi tarafından sevilen İvazpaşa Camii imam hatibi Yusuf Ziya Aslaner, karona virüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 60 yaşında vefat eden Yusuf Ziya Aslaner, Ulucami'de kılınan ikindi namazını müteakip sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Dualarla uğurlanan 3 çocuk babası Aslaner, Pınarbaşı Mezarlığına defnedildi. Cenazeye AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı
Korona virüsten vefat eden imam Aslaner son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir

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