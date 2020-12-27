Koronadan ölen hastane personeli için tören
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Koronadan ölen hastane personeli için tören

27.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:36

Koronadan ölen hastane personeli için tören "Biz sizin için burada kalıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın" mesajından 15 gün sonra hayatını kaybetti Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde yakalandığı korona virüsten hayatını kaybeden temizlik işçisi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Koronadan ölen hastane personeli için tören

"Biz sizin için burada kalıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın" mesajından 15 gün sonra hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde yakalandığı korona virüsten hayatını kaybeden temizlik işçisi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bafra Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 2 çocuk babası 51 yaşındaki Önder Büyük, yakalandığı korona virüs nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Önder Büyük için Bafra Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

"İnşallah başarıya ulaşacağız"

Vali Dağlı yaptığı konuşmada, "Bugün Bafra olarak ikinci kaybımızı verdik. Acılar üst üste geliyor. Samsun olarak da üçüncü kaybımızı verdik. Çocukları da bu beladan tez zamanda kurtulur, şifa bulur inşallah. Bu hastalıktan dolayı ızdırap çeken tüm ailelere, kardeşlerime Allah'tan şifalar diliyorum. En kısa zamanda şifa bulmalarını temenni ediyorum. Samsun'da mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadeleyi bırakmayacağız. İnşallah başarıya da ulaşacağız" dedi.

Büyük'ün cenazesi törenin ardından Bafra Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Önder Büyük'ün eşi ve çocuklarının da korona virüs nedeniyle Bafra Devlet Hastanesi'nde serviste tedavileri devam ediyor.

Büyük, 15 gün önce hastalandığı gün arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafla, "Biz sizin için burada kalıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın" mesajını vermişlerdi.

Koronadan ölen hastane personeli için tören
Koronadan ölen hastane personeli için tören
Koronadan ölen hastane personeli için tören
Koronadan ölen hastane personeli için tören

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY

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