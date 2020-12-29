Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş

29.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:04

- Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş Amasya'da korona virüse yakalanarak 66 yaşında hayatını kaybeden Doktor Mustafa Yiğit'in emekli olmayıp salgınla mücadele için özel izinle mesleğini devam ettirdiği ortaya çıktı.

- Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş

AMASYA - Amasya'da korona virüse yakalanarak 66 yaşında hayatını kaybeden Doktor Mustafa Yiğit'in emekli olmayıp salgınla mücadele için özel izinle mesleğini devam ettirdiği ortaya çıktı.

41 yıldır sürdürdüğü mesleğini 1990 yılından bu yana Amasya'da devam ettiren evli ve 2 çocuk babası Mustafa Yiğit, koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana hastalarını kurtarmak için mücadele ediyordu. Rahatsızlanması üzerine 20 gün önce tedavi altına alınan Yiğit, yoğun bakım ünitesinde mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Emeklilik yerine hayatını kaybetmeyi göze alıp salgınla mücadele etmeyi seçen Nöroloji Uzmanı Yiğit için görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Emekli olmak yerine hastalarını iyileştirmek için çalışmayı tercih ettiğini belirten Yiğit'ın yakınlarının üzüntüsünü paylaşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Hayatını riske ederek, her şeyi göze alarak bizleri korumak için hayatını kaybedenlere daha çok üzülüyoruz" dedi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazına Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve sağlık çalışanları da katıldı. Cenaze defnedilmek üzere Giresun'a gönderilecek.

Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş
Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş
Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş
Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Murat Dalkılıç Yılmaz Erdoğan Farah Zeynep Abdullah
Spor Güven Yalçın Abdullah Avcı Arda Kardeşler Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş | Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 17:16:28. #1.15#
title