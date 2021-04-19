Koronadan ölen arkadaşının vasiyeti için Times Meydanı'nda para saçtı! Anbean kamerada
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Koronadan ölen arkadaşının vasiyeti için Times Meydanı'nda para saçtı! Anbean kamerada

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New York'ta koronavirüsten hayatını kaybeden arkadaşının vasiyetini yerine getiren bir adam, cadde ortasında bir çanta dolusu parayı etrafa saçtı. Vefat eden adamın ölmeden önce, "Tüm paramı bir meydanda halka dağıt ki, paranın sağlık karşısında hiçbir önemi olmadığını insanlar anlasın" dediği öğrenildi.

Amerika'nın en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı'nda bir şahıs tarafından etrafa para saçıldığı anlara ait video, sosyal medyada viral oldu.

PARALARI KAPMAK İÇİN YARIŞTILAR

Şahsın, arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için çanta içindeki paraları etrafa saçtığı kaydedildi. Amerikalı vatandaşlar, bir anda saçılan paraları toplamak için birbirleriyle yarıştı.

VASİYET İÇİN DAĞITILMIŞ

Videonun altından ise bambaşka bir hikaye çıktı. Koronavirüsten ölen bir adamın, arkasından vasiyet olarak, "Tüm paramı bir meydanda halka dağıt ki, paranın sağlık karşısında hiçbir önemi olmadığını insanlar anlasın" sözlerini söylediği kaydedildi.

Videodaki polisin de paraları yakalamaya çalışması, gözlere takılan bir diğer detay oldu.

Koronadan ölen arkadaşının vasiyeti için Times Meydanı'nda para saçtı! Anbean kamerada
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