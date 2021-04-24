Koronadan korunmak için her yıl aşı olmamız gerekebilir
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Koronadan korunmak için her yıl aşı olmamız gerekebilir

Koronadan korunmak için her yıl aşı olmamız gerekebilir
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Sağlık

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu Alman BioNTech firmasının Pfizer ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısı çığır açarken, Türeci ABD merkezli bir televizyon programına konuk oldu. Burada aşılardan bahseden Türeci, "Mevsimsel grip gibi bu aşıların da yıllık olması gerekebilir" ifadelerine yer verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının geliştiricilerinden BioNTech firmasının kurucu ortağı ve baş tıbbi sorumlusu Dr. Özlem Türeci, ABD merkezli bir televizyon programına konuk olarak katıldı. ANKA'da yer alan habere göre, Pfizer şirketi ile geliştirdikleri Kovid-19 aşısının üçüncü dozunun da yapılmasına ihtiyaç duyulabileceğini söyleyen Türeci, "Aşıdan bir süre sonra virüse karşı bağışıklığın azaldığını" bildirerek, "Mevsimsel gripte olduğu gibi yıllık aşılar olması gerekebilir" diye konuştu.

"12 AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ DOZ KORONA AŞISI YAPILMALI"

Pfizer'ın Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, geçen haftalarda "En geç 12 ay içinde üçüncü doz koronavirüs aşısının" yapılması gerektiğini söylemişti. Moderna'nın üst düzey yöneticilerinden Corinne M. Le Goff da geçen hafta destekleyici aşı dozunun gelecek yıl uygulanacağını belirtmişti.

ALMANYA'DAN EN BÜYÜK DEVLET NİŞANI

Geçtiğimiz ay BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye canlı yayınla birlilte Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verilmişti. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Şahin ve Türeci'ye madalyalarını Berlin'in Bellevue Sarayında bir törenle takdim edilirken, törene Şansölye Angela Merkel de katılmıştı.

- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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