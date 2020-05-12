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Koronadan kapanan Yabancılar Çarşısı tekrar açıldı

Samsun Yabancılar Çarşısı korona virüse alınan önlemlerle vardiyalı sistemde yeniden hizmet vermeye başladı.

Koronadan kapanan Yabancılar Çarşısı tekrar açıldı
12.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:46

Samsun Yabancılar Çarşısı korona virüse alınan önlemlerle vardiyalı sistemde yeniden hizmet vermeye başladı.

Samsun'da korona virüsü salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle iş yerleri yaklaşık 50 gündür kapalı olan Yabancılar Çarşısı esnafı bugün dükkanlarını açtı. Bir dükkan kapalı bir dükkan açık olmak üzere vardiyalı bir şekilde hizmet verilmeye başlandı. Çarşı yönetimi korona virüsü tedbirleri kapsamında bir takım önlemler alındığını açıkladı.

Alınan önlemleri anlatan Samsun Yabancılar Çarşısı Derneği Başkanı Alaaddin Sayın, "Yaklaşık 50 gündür kapalıydık. Valiliğe açılması için dilekçe verdik. Bunun akabinde Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı şartlara uymamız halinde açılmamıza karar verildi. Biz de bu şartları harfiyen uyguluyoruz. Bir dükkan kapalı bir dükkan açık olmak üzere hizmet veriyoruz. Kapılarda güvenlik personelimiz ateş ölçer ile bekliyor. Maskesiz kimse içeri alınmayacak. Maskesiz gelene biz maskelerini vereceğiz. Tuvalet ve abdesthane her gün dezenfekte edilecek. İçeride her yüz metrede bir dezenfektan yerleştirdik. Bu kurallara uyarak açtık" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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