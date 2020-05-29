Koronadan iki kişinin öldüğü bina karantinaya alındı
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Koronadan iki kişinin öldüğü bina karantinaya alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin de pozitif çıktığı bina korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

Koronadan iki kişinin öldüğü bina karantinaya alındı
29.05.2020 12:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:47

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği 11 kişinin de pozitif çıktığı bina korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı.

Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan 20 daireli 11 katlı binada ikamet eden L.G (58), M.G. (63), isimli çiftte korona virüsü tespit edildi. Durum üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çiftten L.G., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren M.G'de eşinin ölümünden saatler sonra hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden çiftten sonra, sağlık ekipleri binada taramada bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda binada ikamet eden 11 kişide daha korona virüsü tespit edildi. Vak'a sayılarının artış göstermesi ile birlikte bina karantinaya alındı. İkamet eden 10 kişi evlerinde karantinaya alınırken 1 kişi ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Abdulkerim Özbilici/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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