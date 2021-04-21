Koronada eğlence mekanlarına şok operasyon: 31 kişiye 107 bin lira ceza
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Koronada eğlence mekanlarına şok operasyon: 31 kişiye 107 bin lira ceza

Koronada eğlence mekanlarına şok operasyon: 31 kişiye 107 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüs kısıtlamalarına rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 31 kişiye 107 bin 260 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korona virüs kısıtlamalarına rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında 31 kişiye 107 bin 260 TL para cezası kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekiplerince Çorlu ilçesinde 12 işyeri denetlendi. Denetimlerde açık olan 2 eğlence mekanında bulunan 31 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununu kapsamında 107 bin 260 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca işyerinde çalışan şahısların kimlik bildirimlerinin ve canlı müzik ruhsatlarının olmadığı anlaşılarak tutanak tutularak idari süreç başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Koronada eğlence mekanlarına şok operasyon: 31 kişiye 107 bin lira ceza
Koronada eğlence mekanlarına şok operasyon: 31 kişiye 107 bin lira ceza
Koronada eğlence mekanlarına şok operasyon: 31 kişiye 107 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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