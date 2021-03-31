Koronada burun akıntısı var mı? Koronavirüste burun akıntısı olur mu?
Koronavirüs belirtilerinin detayları araştırılırken koronavirüste burun akıntısı olur mu ve koronada burun akıntısı var mı konuları araştırıldı. Peki, Koronada burun akıntısı var mı?
Koronavirüs belirtilerinin ne olduğu konusu sıkça araştırılıyor. Bu konuda burun akıntısı çok merak ediliyor. Peki, Koronada burun akıntısı var mı? Koronavirüste burun akıntısı olur mu?
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİN KIYASLAMALI TABLOSU
EN YAYGIN SEMPTOMLAR:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk
daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
ltat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
CİDDİ SEMPTOMLAR:
solunum güçlüğü veya nefes darlığı
göğüs ağrısı veya göğüste baskı
konuşma veya hareket kaybı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.