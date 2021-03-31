Koronada burun akıntısı var mı? Koronavirüste burun akıntısı olur mu?
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Koronada burun akıntısı var mı? Koronavirüste burun akıntısı olur mu?

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Koronada burun akıntısı var mı? Koronavirüste burun akıntısı olur mu?

Koronavirüs belirtilerinin detayları araştırılırken koronavirüste burun akıntısı olur mu ve koronada burun akıntısı var mı konuları araştırıldı. Peki, Koronada burun akıntısı var mı?

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Koronavirüs belirtilerinin ne olduğu konusu sıkça araştırılıyor. Bu konuda burun akıntısı çok merak ediliyor. Peki, Koronada burun akıntısı var mı? Koronavirüste burun akıntısı olur mu?

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİN KIYASLAMALI TABLOSU

Koronada burun akıntısı var mı? Koronavirüste burun akıntısı olur mu?

EN YAYGIN SEMPTOMLAR:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

ltat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

CİDDİ SEMPTOMLAR:

solunum güçlüğü veya nefes darlığı

göğüs ağrısı veya göğüste baskı

konuşma veya hareket kaybı

Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.

Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.

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Osman DEMİR
SEO Editörü
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