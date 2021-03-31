Koronada burun akıntısı var mı? Koronavirüste burun akıntısı olur mu?

Koronavirüs belirtilerinin detayları araştırılırken koronavirüste burun akıntısı olur mu ve koronada burun akıntısı var mı konuları araştırıldı. Peki, Koronada burun akıntısı var mı?