Korona yumurta üreticisini de vurdu, tavuklar telef oluyor Korona yumurta üreticisini de vurdu, tavuklar telef oluyor Korona virüsünün ortaya çıkması ve yumurta ihracatının sekteye uğraması ile yumurta fiyatlarında yaşanan düşüş, yumurta üreticilerini zor duruma soktu Sivas'ta yem almakta güçlük çeken bir yumurta üretim çiftliğinde tavuklar telef...

Korona yumurta üreticisini de vurdu, tavuklar telef oluyor

Korona virüsünün ortaya çıkması ve yumurta ihracatının sekteye uğraması ile yumurta fiyatlarında yaşanan düşüş, yumurta üreticilerini zor duruma soktu

Sivas'ta yem almakta güçlük çeken bir yumurta üretim çiftliğinde tavuklar telef olmaya başladı

SİVAS - Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla yumurta fiyatlarında yaşanan düşüş yumurta üreticilerini zor duruma soktu. Sivas'ta yem almakta güçlük çeken bir yumurta üretim çiftliğinde tavuklar telef olmaya başladı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında yumurta ihracatının büyük çoğunluğunun yapıldığı Irak'a sınır kapılarının kapatılması, yumurta üreticilerini zor duruma düşürdü. İç piyasada yumurtanın kolisinin fiyatı 6 TL'ye kadar düşmesi ile yumurtanın adet fiyatını 20 kuruşa kadar geriledi. Sivas kent merkezi Uzuntepe mahallesinde 80 bin tavukla yumurta üretimi yapan Ömer Nazlım zor günler yaşıyor. Yumurtanın fiyatının düşmesiyle birlikte yem almakta güçlük çekmeye başladıklarını belirten Nazlım, tavukların telef olmaya başladığını söyledi.

Korona virüsü sonrası çiftlik kapanma noktasına geldi

Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla yumurta üretim çiftliğinin kapanma noktasına geldiğini belirten Nazlım, "Malum korona illeti çıktı. Bu bizim sektörü de olumsuz etkiledi. 250 bin kapasite olan çiftliğimiz şuanda 80 bin üretime düştü maalesef. Buda bizim için çok üzücü bir durum. İhracatın yüzde 70'i Irak tarafına gidiyordu. Irak'ın kapıları kapatma dolayısıyla bu yumurta Türkiye'nin iç piyasasına dağıldı. Buda ister istemez fiyatları olumsuz bir şekilde etkiledi. Şuanda yumurtanın adeti 20 kuruş civarında. Koli olarak da 6, 6 buçuk Lira civarına denk geliyor. Şuanda yumurtanın maliyeti 12 TL'ye dayanmakta. Ham madde şuanda ithal geldiği için dolar bazında yani. O yüzden aradaki uçurum bayağı büyüdü. Şuanda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çiftliğimiz kapanma aşamasına geldi. Hayvanlarımıza 3 gündür yem veremiyoruz. Mermer tozu veriyoruz, bugün yada yarın yem alamazsak hepsi telef olmak üzere. Hayvanlarımız çok zor durumda, ölüler çıkmaya başladı aralarından "dedi.

Kaynak: İHA